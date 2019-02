St. Verena lädt zu Kaffeekränzle und Verenaball ein

Einen festen Platz im Terminkalender hat Kehlens Kirchenfasnet in der Gemeinde – und das nicht nur beim Verenaball. Auch fürs Kaffeekränzle werden die Narrenhäser schon jetzt herausgeputzt und die Vorfreude ist riesengroß aufs tolle Programm, auf Musik und heitere Büttenreden, auf Kuchen und Geselligkeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Da schlüpft auch Pfarrer Scherer immer wieder gerne ins närrische Häs und lässt sich diesen Spaß nicht entgehen. Mit der Kaffee-Flatrate geht es los in Kehlens Gemeindehaus beim Kaffeekränzle am Nachmittag und weiter bis tief in die Nacht. Denn auch noch spät in der Nacht lassen es die Kirchengemeinderäte von St. Verena beim Verenaball so richtig krachen, heißt es weiter.

Das Programm ist weithin bekannt und beliebt und wer einmal dabei war, der kommt auch wieder. Schon gleich nach Weihnachten laufen bei Gabriele Zehrer die Telefone heiß, weil sich die Gäste ihren Sitzplatz sichern. Los geht es am 16. Februar beim Kaffeekränzle mit Rudi Bucher an der „Quetschkommod“, der für beste Fasnetslaune sorgt, die Gäste schon um 15 Uhr zum Schunkeln bringt und sie das Tanzbein schwingen lässt. Bestens eingestimmt warten alle dann aber nur noch auf sie: Gabriele Zehrer und Andrea Walzer, die vor gar nichts haltmachen, nicht vorm Dorfgeschehen, schon gar nicht vor den Eigenheiten der Menschen und auch nicht vor dem Papst.

Nicht weniger bunt treiben es in Kehlens Bütt Thea Schappert und Hildegard Welte. Sie haben das Kirchenvolk genau in Augenschein genommen und halten mit nichts hinterm Zaun. Auch die A-cappella-Sänger Namenlos stoßen herrliche Rhythmen hervor. Und wenn dann noch der Kirchengemeinderat zur Tanzformation aufläuft, ist das Fasnetsprogramm 2019 wieder einmal rund.

Schlag auf Schlag geht es also schon am Nachmittag und am Abend wird das Programm noch einmal aufgefahren und getoppt von Voice ID, die den Kehlener Gästen mächtig einheizen werden, von der Theatergruppe aus Kehlen und natürlich den Musikanten aus Kehlen, die zum Schluss zum großen Finale aufrufen.