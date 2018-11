St. Verena dankt seinen vielen Ehrenamtlichen

Freiwillig und unentgeltlich arbeiten? Das passt doch eigentlich gar nicht mehr in die heutige Gesellschaft, in der jeder Einzelne nur noch mehr oder weniger sein eigenes Wohl im Auge hat. Mit diesem etwas provozierenden Statement eröffnete die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats von St. Verena Kehlen, Gabriele Zehrer, das Mitarbeiterfest. Wenn man dann aber in den Gemeindesaal blickte und sah, dass auch in diesem Jahr rund 100 Ehrenamtliche den Saal füllten, dann war allen klar, dass dieser Eindruck so gar nicht stimmt. Gekommen waren: Ministranten, Chorsänger, KGR-Mitglieder, Lektoren und Kommunionhelfer, Erzieherinnen, Messnerinnen, Mitarbeiter des Seniorenteams und weitere Mitarbeiter, die andere Aufgaben still, zuverlässig und mit großer Selbstverständlich erledigen.

Pfarrer Josef Scherer und Gabriele Zehrer hatten zu dem traditionellen Dankeschön-Abend eingeladen. Letztere sagte Dank für die Bereitschaft, dass sich so viele Menschen in ihrer Freizeit für andere einsetzen und sich in unterschiedlichen Bereichen für Kehlens Kirchengemeinde engagieren. Nur dadurch kann das Gemeindeleben gut funktionieren. Wörtlich führte sie aus: „Euer Einsatz tut gut. Es ist nicht selbstverständlich, und ich kann vor Euch allen nur den Hut ziehen“. Wie gewohnt wurden die Mitarbeiter mit einem sehr guten Essen belohnt.

Im Anschluss dankten Josef Scherer und Gabriele Zehrer beispielhaft einzelnen Mitarbeitern mit einem herrlichen Weihnachtsstern. Solche Sterne erhielten Beatrix Bodmer für die Organisation beim Weltgebetstag der Frauen, Katja Bühler-Schuhmacher, die seit sieben Jahren die Kommuniongewänder der Erstkommunikanten ändert, Franz Baier für seinen Dienst als Lektor und Kommunionhelfer, Dieter Arnold für sein Engagement als Kirchengemeinderat, die Oberministranten Leonie Rauch und Dominik Welte für ihren großartigen Einsatz das Jahr über und Joachim Stütz, der für den Seniorenkreis den Fahrdienst inne hat. Einen weiteren Stern erhielt Günter Marquardt, der seit Jahren für das Programm des Seniorenkreises verantwortlich war und sein Engagement zum Jahresende beendet.

Die neue Jugendreferentin Beate Jacobs wurde herzlich begrüßt, und auch ihr wurde ein Weihnachtsstern zuteil.

Pfarrer Scherer dankte unter dem Beifall der Gäste mit einem Blumenstrauß Gabriele Zehrer für ihren großen Einsatz für die Kirchengemeinde. Viele gute Gespräche und ein lustiger Beitrag von Gabriele Zehrer waren auch in diesem Jahr Garant für ein gelungenes Mitarbeiterfest.