St. Maria lädt zum Kirchweihfest ein

Zum traditionellen Kirchweihfest lädt die Kirchengemeinde St. Maria Meckenbeuren am Sonntag, 20. Oktober, ein. Über drei Jahre musste das Kirchweihfest aufgrund des Hallenneubaus bei der Albrecht-Dürer-Grundschule in reduziertem Umfang im Gemeindehaus St. Maria gefeiert werden. Umso größer die nun Freude, dass die Meckenbeurer nach dem Gottesdienst in der neuen schmucken Halle weiterfeiern können.

Diese Freude kommt auch in einer Stellungnahme des Zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Wolfgang Ilg, zum Ausdruck: „2015 konnten wir letztmals in der alten Halle feiern. Dann kam der Abbruch und somit das Warten und Hoffen. In guten Gesprächen mit den Nutzern und der Gemeinde konnte jedoch ein gutes Konzept entwickelt werden. Alle künftigen Nutzer brachten ihre Ideen mit ein. Vieles wurde verwirklicht, aber auch Abstriche mussten hingenommen werden. Jetzt ist es soweit, das Kirchweihfest kann in der neuen Halle stattfinden. Wir alle freuen uns, sind gespannt und fiebern dem 20. Oktober entgegen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir sind zuversichtlich, dass es ein schönes Fest für die ganze Gemeinde werden wird.“

Mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche, musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor St. Maria, beginnt um 10 Uhr der Kirchweihtag. Im Anschluss spielt die Musikkapelle Meckenbeuren in der benachbarten Halle zum Frühschoppen auf und leitet so zum traditionellen „gemeinsamen Mittagessen für die ganze Familie“ über. Beim Kinder- und Familiennachmittag werden die Kinder des St. Maria Kindergartens mit ihren fröhlichen Tänzen ebenso erfreuen wie das Vororchester der Musikschule Meckenbeuren mit seinen musikalischen Darbietungen. Weitere schon zur Tradition gewordene Highlights des Nachmittags sind das Kürbisgeist-Basteln und das Wurstschätzen der St.-Maria-Ministranten. Der Verkauf von Hausgemachtem sowie Produkten der Eine-Welt-Partner soll ein möglichst gutes finanzielles Kirchweihfestergebnis ebenso befördern, wie die mit attraktiven Preisen bestückte Tombola. Der finanzielle Überschuss wird wie in der Vergangenheit den aus Meckenbeuren stammenden Missionaren sowie dem Missionsprojekt im westafrikanischen Burkina Faso „Christen und Muslime gemeinsam“ zugutekommen.