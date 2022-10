St. Maria feiert Kirchweihfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem beeindruckenden Festgottesdienst und einem Gemeindefest in der neuen Sporthalle feierte die Kirchengemeinde St. Maria Meckenbeuren das Kirchweihfest. „Wir freuen uns, dass wir unser Kirchweihfest nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in Gemeinschaft feiern dürfen“, begrüßte Pfarrer Josef Scherer die zahlreichen Gottesdienstbesucher. Sein ganz besonderer Willkommensgruß galt dabei Pater Marton Gal, der den weiten Weg aus Temeswar zum Kirchweihfest auf sich genommen hatte: „Voller Dankbarkeit wollen wir heute auch auf das Wirken von Pater Berno zurückblicken“. Pater Marton Gal berichtete in seiner Predigt über das Lebenswerk Pater Bernos im rumänischen Temeswar. Vieles habe Pater Berno für die Menschen dort geschaffen und dies gelte es zu sichern und weiterzubringen. „Pater Berno hat das Feuer des Evangeliums gelebt“, würdigte Pater Marton dessen Lebenswerk.

Eine besonders festliche Note bekam der Gottesdienst durch den Da Capo Chor (Leitung Gabi Ilg) und die insgesamt 28 Ministrantinnen und Ministranten, die sich um den Altar versammelt hatten. Zum Frühschoppen in der Turnhalle spielten die Meckenbeurer Musiker (Leitung Michael Jung) auf, bevor das Vororchester der Musikschule (Leitung Jörg Scheide) für weitere Unterhaltung sorgte. Nach dem gemeinsamen Mittagessen servierten Kinder des St. Maria Kindergartens mit ihren Tänzchen das „Sahnehäubchen“ zum Kaffee und Kuchen. Mit dem Erlös aus der Veranstaltung unterstützt die Kirchengemeinde die Pater-Berno-Stiftung sowie das Missionsprojekt „Christen und Muslime gemeinsam“ in Burkina Faso.