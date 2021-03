St. Lukas-Klinik erinnert an Tag der Epilepsie

Epilepsie ist eine Krankheit, die mit einer Häufigkeit von 0,5 Prozent der Bevölkerung auftritt, wie die St. Lukas-Klinik mitteilt. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung erleiden einmal in ihrem Leben einen Krampfanfall. Da die Erkrankung bei der Hälfte der Betroffenen schon vor dem zehnten Lebensjahr beginnt und bei zwei Dritteln vor dem 20. Lebensjahr auftritt, liegt die Begleitung betroffener Familien häufig bei den Kinderärzten. Auch Dr. Jutta Vaas, Ärztin der Kinder- un dJugendpsychiatrie der Klinik, hat schon in ihrer Jugend erlebt, wie die Krankheit totgeschwiegen wurde.

„Der kleine Bruder meiner Jugendfreundin litt an einer Epilepsie. Darüber wurde geschwiegen. Die Krankheit durfte nicht sein. Die immer wieder auftretenden Anfälle ängstigten die ganze Familie, durften aber nicht erwähnt werden“, sagt Vaas. Der Junge habe nicht gewusst, was mit ihm passierte. Die Geschwister auch nicht.

Der „Purple Day“, also der Tag der Epilepsie, der jährlich am 26. März stattfindet und von der von Epilepsie betroffenen Cassidy Megan 2008 ins Leben gerufen wurde, soll die Krankheit bekannter machen und aufklären. Denn Epilepsie könne jeden treffen. Die Ursachen für die Erkrankung Epilepsie und epileptische Anfälle als Symptom einer anderen Grunderkrankung sind zahlreich und können in jedem Lebensabschnitt wirksam werden, schreibt die Klinik weiter. Der Anteil an Epilepsie-Erkrankten sei bei Kindern mit einer Intelligenzminderung erhöht und betrage 20 bis 30 Prozent. Das landläufige Vorurteil, das Epilepsie und geistige Behinderung in zwingende Verbindung bringt, sei allerdings falsch. Die Krankheit greife viele Jahre, mitunter lebenslang, in das Leben der Betroffenen und deren Familien ein. Deshalb sei eine gute Begleitung und Beratung der Jugendlichen wichtig. Allerdings könne bei 70 bis 80 Prozent der Fälle über eine medikamentöse Behandlung Anfallsfreiheit erreicht werden. Gerade im Kindes- und Jugendalter gibt es einige Epilepsieformen, die sogenannten altersgebundenen Epilepsien, die in einem bestimmten Alter auftreten und danach nicht mehr. Es gilt die Fortschritte in den Behandlungsmöglichkeiten zu nutzen. Hierauf sind einzelne Fachärzte, wie Kinderärzte (Neuropädiater) und Neurologen (Epileptologen), spezialisiert.

Auch Dr. Vaas hält jährlich mehrere Fortbildungen zum Thema „Epilepsie“ in der Akademie Liebenau. Sie erhofft sich einen offeneren Umgang, was vor allem auch zur Akzeptanz dieser sehr häufigen Erkrankung und deren Betroffenen führen soll.