St. Jakobus ist gut gerüstet

Ein seltener Anblick bietet sich derzeit in Brochenzell: Seit Kurzem ist die Kirche St. Jakobus vollständig eingerüstet. Was als Vorbereitung für die Arbeiten zur Außenrenovierung dient: Wie Norbert Hensel für den Kirchengemeinderat auf SZ-Anfrage erklärt, werde dieser Tage in einem ersten Schritt das Kies vom Flachdach geräumt. Danach wird eine neue Auflage angebracht, die dem Dach größere Dichtigkeit verleiht.

Zurückgehen die Arbeiten auf die Bauschau aus dem Jahr 2017. Sie hatte nahegelegt, sich ums Äußere der Kirche zu kümmern – vom Dach über der Sakristei über den Putz bis zu Rissen im Bereich der alten Kirche. Zudem werden an der Kirchturmuhr die Ziffernblätter aufgefrischt. Die Arbeiten können nun so richtig Fahrt aufnehmen, nachdem das Gerüst gestellt ist. Neben Turm, Turmuhr und Flachdach liegt der Fokus auf den Außenwänden und der Sakristei, während die Grünanlagen abschließend in den Blick geraten.

Weiterhin gearbeitet wird an der elektronisch gesteuerten Tür am Haupteingang, die mittels Tastendruck den barrierefreien Zugang gewährleisten soll.

In öffentlicher Sitzung ist der Kirchengemeinderat am Mittwoch, 26. September, 20 Uhr, im Gemeindehaus mit dem Stand der Kirchensanierung befasst