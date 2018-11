Sprayer haben Unterführung entdeckt

Seit Anfang September befindet sich die neue, rund 500 Tonnen schwere Bahnunterführung bei Gunzenhaus an Ort und Stelle. Leider hat es nicht lange gedauert, bis sich dies auch zu den ungebetenen Gästen durchgesprochen hatte. Schmierereien verunstalten den 2,3-Millionen-Euro teuren Durchgang an der Ecke Schilf- und Funkenweg, der für Fußgänger und Radfahrer freigegeben ist, nachdem die letzten Arbeiten im Grünbereich nun erledigt sind. Unverändert gesperrt bleibt der Funkenweg, also der weitere Weg nach Gerbertshaus: Hier laufen noch die Brückenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Südumfahrung Kehlen.