Sportvereine erhalten rund 1,6 Millionen Euro an Zuschüssen

Fördermittel in Höhe von 167 070 Euro überweist der Württembergische Landessportbund (WLSB) in diesem Jahr in den Sportkreis Bodensee. Damit werden zehn Bauprojekte heimischer Sportvereine bezuschusst. Das berichtet der Sportkreis Bodensee in einer Mitteilung.

Insgesamt erhielten 400 württembergische Sportvereine Förderzusagen in Höhe von 7,95 Millionen Euro – bei Investitionen von 58,5 Millionen Euro. In den Sportkreis Bodensee fließen durch die vor Kurzem verschickten Förderbescheide 167 070 Euro. Dieser Betrag wird an sieben Sportvereine verteilt, die für zehn Bauprojekte insgesamt 1 154 727 Euro ausgeben. Wie im gesamten Verbandsgebiet machen auch im Sportkreis Bodensee Sanierungen und Modernisierungen einen erheblichen Teil unter den Bauprojekten aus.

Der SV Kehlen hat für die Sanierung des Vereinsheim und Umbau der Schießanlage 64 570 Euro erhalten (Baukosten: 482 037 Euro), die SG Argental bekam für den Neubau des Vereinsgebäudes 31 050 Euro (Baukosten: 224 210 Euro), der Zuschuss für einen Anbau am Vereinsheim Sportverein Tannau beträgt 29 660 Euro (Baukosten: 240 830 Euro). Außerdem profitierten der TSV Neukirch, Schützenverein Tannau, Tennisclub Tettnang und Schützenverein Laimnau von den Fördertöpfen des WLSB.

„Ich freue mich, dass die Vereine ihre Sportstätten und Vereinsheime in Schuss halten, damit sie für ihre Mitglieder weiterhin attraktiv bleiben. Für viele Vereine ist es ein Kraftakt, aber auch eine Investition in die Zukunft“, sagt Sportkreispräsidentin Eveline Leber zur Förderbilanz 2018.