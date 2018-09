Sportsachen auf dem Basar (ver-)kaufen

Der Basar rund um das Thema Sport findet am Samstag, 29. September, am Bambini-Spieltag, von 9.30 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt ist am Sportgelände des TSV Meckenbeuren/Winterhalter. Der Basar findet auch bei schlechtem Wetter statt.

Es kann alles verkauft werden, was noch für eine zweite Runde gut ist, wie Shirts, Trikots, Handschuhe, Mützen, Hosen, Stutzen, Schienbeinschoner und Schuhe. Wer etwas zu verschenken hat, kann auch dies gerne mitbringen.

Wie beim Basar im Frühjahr, werden die Sachen bei einem Tischverkauf veräußert und im Vorfeld Verkaufsnummern vergeben. Anmeldungen bitte bis Samstag, 22. September (mit Kontaktdaten und ungefährer Anzahl der Verkaufsteile) bei Antje Ruetz unter Telefon 07542 / 951 88 48 oder per E-Mail an: antjeosadnik@gmx.de.

Warenanlieferung: Mittwoch, 26. September, von 17 bis 17.30 Uhr und Freitag, 28. September, von 18.30 bis 19 Uhr. Warenabholung: Samstag. 29. September, ab 13 Uhr. Bitte ein Klebeetikett verwenden sowie die Verkäufernummer, Artikelbezeichnung, Größe und Verkaufspreis darauf vermerken.