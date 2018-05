Sportlich geht es in den Sommer

Allerhand bietet der TSV Meckenbeuren all jenen, die „draußen unterwegs“ sein wollen. Federführend ist die Abteilung Ski und Wandern – 16 Punkte in ihrem Sommerprogramm 2018 aufführt.

Als eigenes Format ist in diesem Rahmen das „Wandern für (junge) Familien“ anzusehen, das es inzwischen auch bereits seit dem Jahr 2011 gibt – was die Klammer um „junge“ erklärt. Offenbar wurde hier ein Nerv und Bedürfnis getroffen, was auch damit zusammenhängen mag, dass alles ohne Anmeldung abläuft.

In der Vorwoche war als erste von fünf Veranstaltungen die „Runde um drei Seen“ bei Illmensee geplant, gefolgt am 10. Juni von der Rundwanderung im Toggenburg (ab acht Jahren, samt Picknick). Für den 7. Juli ist eine Kanutour auf der Schussen vorgesehen, kombiniert mit einer Fahradtour. Die Gipfeltour hin zur Sünser Spitze ist für den 5. August im Programm. Den Abschluss bildet am 15. September ein Schmankerl - mit dem Viehscheid in Maierhöfen bei Isny.

Bewegung mit dem Hund

Beim VfL Brochenzell formiert sich derzeit eine neue, eigene Abteilung Breitensport. Mit Josef Brugger ist bereits ein Abteilungsleiter gefunden. Zusammen mit seinem Team arbeitet er intensiv an der Ausgestaltung eines Kursprogrammes. Angedacht sind dabei neben Mutter-Kind- Turnen auch neuartige Kurse wie etwa „Fitness unter freiem Himmel“ oder „Bewegung mit Hund“. Beim VfL Brochenzell gibt es bereits eine Nordic-Walking-Gruppe, die sich regelmäßig im Brochenzeller Wald trifft, zwei Damengymnastikgruppen und eine Jedermann-Turngruppe.

Seit 2016 verfügt der Verein über eine eigene Bocciabahn. Die Abteilung Ski des VfL bietet vom 28. Juni bis 1. Juli ein Aktivwochenende in Tisens/Südtirol an. Auf dem Programm stehen Bergtouren, Weinproben, Wanderungen und vieles mehr. Ein Teil der Gruppe reist mit dem Mountainbike an. Ein Kurs "Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für jeden ab 14 Jahren" startet beim VfL Brochenzell am 8. Juni. Ein Schnuppertraining mit den beiden zertifizierten Selbstverteidigungstrainern Sertan Sert und Michael Koch findet am 18. Mai von 17 bis 18.30 Uhr in der Humpishalle statt. Informationen und Anmeldungen zu dem Kurs: Michael.Koch@vfl-brochenzell.de oder Sertan.Sert@vfl-brochenzell.de.

Beim SV Kehlen sind es zwei Angebote, auf die Geschäftsführerin Heike Otto-Danz hinweist. Da ist zum einen Nordic Walking: Die gemischte Gruppe trifft sich stets mittwochs von 8.30 bis 10 Uhr am Sportplatz in Kehlen. Ist dies ein ganzjähriges Angebot im Zuge von „Fitness/Tanz“, so handelt es sich beim „Laufcoach“ um einen Kurs aus dem Frühjahrsprogramm mit VfL und TSV. Seit Mitte April wird er von einer Lauf-Trainerin geleitet, die die für das Laufen wichtigen Grundlagen samt Ernährungstipps vermittelt.