Spieleland triumphiert zum vierten Mal in Folge

Zum vierten Mal in Folge ist das Ravensburger Spieleland zum familienfreundlichsten Themenpark Deutschlands gewählt worden, teilt das Unternehmen mit. Eine Befragung von 49 965 Bewertungsteilnehmern unter wissenschaftlicher Begleitung der Goethe-Universität Frankfurt brachte das für den Freizeitpark in Liebenau erfreuliche Ergebnis.

Bewertet wurde, wie gut die insgesamt 477 Unternehmen aus 64 Branchen auf die Kundengruppe „Familie mit Kind“ eingestellt sind. Ein auf Familien ausgerichtetes Produkt- und Dienstleistungsangebot, familien- und kinderfreundliche Mitarbeiter sowie eine kindgerechte Umfeldgestaltung sind nur einige der acht Kriterien, bei denen das Spieleland zum vierten Mal in Folge überzeugen konnte, heißt es in der Pressemitteilung. Mit einem sogenannten „Family Experience Score“ (FES) von 84,4 Prozent wurde der Freizeitpark am Bodensee erneut Branchensieger unter den Themenparks und erreicht damit ebenfalls den vierten Gold-Rang in Folge. Der speziell entwickelte FES berechnet sich als Mittelwert aller Aussagen. So entsteht ein Ranking, in dem das Gesamtergebnis der Unternehmen in Indexpunkten mit jeweils einer Dezimalstelle auf einer Skala von 0 (keine Zustimmung) bis 100 (volle Zustimmung) dargestellt ist.

„Es ist schön zu sehen, dass wir zum vierten Mal in Folge eine so tolle Auszeichnung erreichen konnten. Das bedeutet für uns, dass wir mit unseren Bemühungen auf dem richtigen Weg sind und diese auch bei unseren Gästen ankommen“, sagt Carlo Horn, Geschäftsführer des Spielelands. „Auch für unsere Mitarbeiter ist eine solche Auszeichnung ein toller Ansporn weiterzumachen und ihre Arbeit mit viel Spaß zu erledigen. Dies wirkt sich dann wiederum positiv auf unsere kleinen und großen Besucher aus.“

Neben dieser Auszeichnung darf sich das Spieleland laut Pressebericht zudem über den Travellers’ Choice Award der Bewertungsplattform TripAdvisor in der Kategorie „Top 10 Freizeitparks – Deutschland“ freuen. Der Travellers' Choice Award sei die höchste Auszeichnung, die TripAdvisor verleiht. Sie basiert auf Bewertungen und Meinungen von Millionen Reisenden.