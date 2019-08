Spieleland punktet mit Familienfreundlichkeit

Zum fünften Mal in Folge ist das Ravensburger Spieleland in Liebenau zum familienfreundlichsten Themenpark Deutschlands gewählt worden. Dies geht dem Unternehmen zufolge aus einer jährlichen Befragung der ServiceValue GmbH in Kooperation mit der „Welt am Sonntag“ und unter wissenschaftlicher Begleitung der Goethe-Universität Frankfurt hervor. Bewertet wurde laut Pressetext, wie gut die 530 Unternehmen aus 65 Branchen auf die Kundengruppe „Familie mit Kind“ eingestellt sind – basierend auf 53 644 Kundenurteilen.

Mit einem Family Experience Score (FES) von 83,9 Prozent erreichte das Spieleland zum fünften Mal in Folge den Gold-Platz in der Kategorie „Themenparks“. Ziel bei der Entwicklung des FES war es, ein effizientes Instrument zur Messung der erlebten Familienfreundlichkeit von Unternehmen zu schaffen. Dazu wurden acht familienbezogene Kriterien abgefragt. So bewerteten die 53 644 Teilnehmer, in deren Haushalt mindestens ein Kind lebt, zum Beispiel das auf Familien ausgerichtete Produkt- und Dienstleistungsangebot oder familien- und kinderfreundliche Mitarbeiter.