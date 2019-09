Spieleland-Omas oder -Opas gesucht

Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern können sich im Ravensburger Spieleland, für bis zu vier Stunden kostenlos, eine Spieleland-Oma oder einen -Opa ausleihen. Das Spieleland sucht übrigens neue Spieleland-Omas oder -Opas.

Mit Spieleland-Omas oder -Opas sind die Momente vorbei, in denen man sich beim Besuch im Freizeitpark kurzzeitig am liebsten teilen möchte, schreibt das Ravensburger Spieleland in einer Mitteilung. Während die Spieleland-Oma die kleine Tochter beim Gold schürfen beaufsichtigt, können Mama oder Papa mit dem großen Sohn eine Runde in der BRIO-Metro fahren, heißt es darin weiter.

Um diesen Service weiter anbieten zu können, sucht das Spieleland interessierte Spieleland-Omas oder -Opas. Die Bewerber sollten Spaß im Umgang mit Kindern haben und gerne die Attraktionen im Freizeitpark mit benutzen.