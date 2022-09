Spieleland lädt alle Schulanfänger kostenlos nach Liebenau ein

Spiel, Spaß und Verkehrserziehung für alle Erstklässler, das verspricht das Ravensburger Spieleland. Am Wochenende 24. und 25. September werden Schulanfänger zu den internationalen Verkehrssicherheitstagen in den Freizeitpark in Liebenau eingeladen – und haben an beiden Tagen freien Eintritt. Außerdem wird der Polizeihelikopter an beiden Tagen live vor Ort sein. Am Sonntag dürfen sich die kleinen Gäste auf ein Konzert mit Kindersänger Volker Rosin freuen, heißt es im Pressetext.

In der Kinder-Verkehrsschule der ADAC Stiftung lernen Kinder im Theorie- und Praxisunterricht auf kindgerechte Weise die Regeln im Straßenverkehr kennen – samt erstem eigenen Führerschein. Im Verkehrslabor der ADAC Stiftung bemalen kleine Gäste ihre eigene Warnweste. Gleich nebenan üben echte Polizisten mit den Abc-Schützen den sicheren Schulweg beim Fußgängertraining, während die Eltern ihr Wissen beim Elternquiz testen.

Ein Tesla als Polizeifahrzeug

Etwas Glück benötigt man beim Helm-Glücksrad der Unfallkasse Baden-Württemberg. Das richtige Gespür für falsche Situationen im Straßenverkehr zeigen die Besucher beim Legespiel. Die Polizei aus Bayern braucht viele kleine Spürnasen, um die Gefahren des Straßenverkehrs auf einem Riesen-Wimmelbild zu entlarven. „Warte, luage, lose, laufe“ – das ist das Motto der Schweizer Polizei aus Thurgau. Was sich hinter dem schweizerischen Ausdruck verbirgt, erklären die Polizisten aus dem Nachbarland. Außerdem kann bei der Polizei St. Gallen ein Tesla als Polizeifahrzeug entdeckt werden. Bei der Kinderpolizei der Polizei aus Österreich finden kleine Besucher bei kniffeligen Fragen heraus, ob sie das Zeug zum echten Polizisten haben, während die Kollegen aus Liechtenstein auf die richtige Sicherheit für Kinder im Auto sensibilisieren.

Das Kleine Zebra, Maskottchen der Verkehrsinitiative, macht fit für den Straßenverkehr, und im eigenen Gib Acht im Verkehr „Steckzebra-Parcours“ können Abc-Schützen das Gelernte gleich umsetzen. AOK-Gesundheitsexperten checken zusammen mit den Erstklässlern und deren Eltern, wie der Schulranzen gepackt werden sollte und zeigen in der Zuckerausstellung, wo sich überall Zucker versteckt. Die Verkehrswacht Bodenseekreis zeigt den Gästen, wie wichtig Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist, und der Verkehrskasper der Polizei aus Reutlingen verdeutlicht auf spielerische Weise Gefahren im Straßenverkehr. Im ganzen Park verteilt finden Klein und Groß Polizei-Fahrzeuge, in denen sich Probe sitzen lässt. Um 17 Uhr begeben sich diese dann auf eine Blaulichtparade durch das Spieleland.

Und so klappt es...

Erstklässler aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz erhalten über ihre Schulen oder online unter spieleland.de/erstklaessler kostenlose Eintrittskarten, bis zu fünf Begleitpersonen dürfen zum ermäßigten Preis von 27 Euro in den Freizeitpark.