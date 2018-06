Spiegel gehen zu Bruch - Mann fährt weiter

Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Krankentransportfahrzeugs hat am Mittwoch gegen 8.15 Uhr die Kreisstraße 7719 zwischen Meckenbeuren und Liebenau befahren. Hierbei kam ihm ein Fiat Ducato entgegen, der immer mehr in Richtung Fahrbahnmitte geriet. Beim Passieren der Fahrzeuge berührten sich die linken Außenspiegel und gingen hörbar zu Bruch. Während der 19-Jährige seinen Ford Transit anhielt, wurde der Kleintransporter weitergefahren. Der 19-Jährige wendete, konnte den Fiat erstmals an der Einmündung zur B 30 wieder sehen und die Verfolgung aufnehmen. Nach mehrfachen vergeblichen Anhalteversuchen, bei denen der 19-Jährige mittels Lichthupe versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, wurde der Kleintransporter schließlich nach rund drei Kilometern Fahrt in Kehlen angehalten.

Der 57 Jahre alte Fahrer aus Frankreich hatte sich wegen seines kaputten Rückspiegels keine Gedanken über eine Schadensregulierung gemacht. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 400, am Fiat von 500 Euro. Gegen den 57-Jährigen mit Wohnsitz in Frankreich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zur Sicherung des Verfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro an.