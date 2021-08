Spende für die Flutopfer in Deutschland

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es ist beim Kath. Frauenbund Meckenbeuren schon jahrelang Tradition, dass zur Feier der Osternacht kunstvoll verzierte Osterkerzen verkauft werden. Die dargestellten Motive werden sorgfältig ausgewählt und mit großem Einsatz von den Frauen der Hockstube auf die Kerzen aufgetragen. Der Reingewinn der Verkaufsaktion kommt einem guten Zweck zu Gute.

Auch in diesem schwierigen Coronajahr wurden mit großem Aufwand in Einzelarbeit zuhause 500 Kerzen angefertigt. Alle wurden verkauft und es hätten sogar noch weitaus mehr Kerzen Absatz gefunden. Somit kam es zu einem Reingewinn von 1040 Euro, der vom Frauenbund auf 1100 Euro aufgerundet wird. Das Team des Frauenbundes hat beschlossen, diesen Betrag dem Aktionsbündnis ZDF Katastrophenhilfe zu überweisen, um einen Beitrag zur Linderung der großen Not der betroffenen Menschen beizutragen. Unser Dank gilt den fleißigen Frauen und natürlich auch den Käuferinnen und Käufern.