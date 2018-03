Special Olympics: Heiße Spiele bei klirrender Kälte

Hoch her ist es beim Qualifikations-Fußballturnier der Region Württemberg-Süd in Wilhelmsdorf am vergangenen Samstag gegangen: 27 Mannschaften aus unterschiedlichen Einrichtungen der Region gingen an den Start. Unter ihnen auch der FC Rosenharz II und Dynamo Lukas I der Stiftung Liebenau, wie die Stiftung in einem Pressebericht mitteilt.

Gespielt wurde in vier Leistungsklassen, von denen sich jeweils die beiden Finalisten fürs Landesfinale der Special Olympics in Karlsruhe qualifizieren konnten. Die Special Olympics sind ein Sportwettbewerb für Menschen mit einer geistigen oder einer Mehrfachbehinderung.

Die Kälte draußen schien den Spielern kaum etwas auszumachen. Sie versuchten drinnen auf Temperatur zu kommen und alles für ihr Team zu geben, heißt es in dem Bericht weiter. Mit Ehrgeiz, Einsatz, Emotionen und spannenden Zweikämpfen ging es darum, Tore zu schießen und sich mit Pokal oder Fairplay-Preis belohnen zu lassen. Die Stiftung Liebenau war gleich mit acht Teams aus Liebenau, Hegenberg und Rosenharz bei dem Event am Start. Bereits in den vergangenen Wintermonaten hatten sich die Mannschaften im wöchentlichen Training gezielt auf das Turnier vorbereitet, was sich dann am Ende auch für zwei Mannschaften der Stiftung Liebenau auszahlte.

Der FC Rosenharz II (Kategorie D) und Dynamo Lukas I (Kategorie C) haben sich in ihren jeweiligen Leistungsklassen souverän, ungeschlagen und hochverdient den Turniersieg geholt. Somit sind sie für das Landesfinale der Special Olympics Baden-Württemberg in Karlsruhe am 21. April qualifiziert. Für die Teams der Stiftung Liebenau also ein gelungener Start ins WM-Jahr 2018.