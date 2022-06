Special Line Judges aus Liebenau sind bei den Special Olympics in Berlin dabei

In Berlin finden vom 19. bis 24. Juni die nationalen Spiele von Special Olympics statt. Mit dabei sind auch Helferinnen und Helfer aus der Stiftung Liebenau, berichtet die Stiftung in einem Presseschreiben.

Fünf sogenannte Special Line Judges von der Stiftung Liebenau unterstützen dann die Wettkamprichterinnen und -richter. Die Special Line Judges sind im Rahmen eines inklusiven Pilotprojekts in das Kampfrichtergeschehen eingebunden. „#ZusammenUnschlagbar“ – so lautet das Motto der Sportgroßveranstaltung. Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche Organisation der weltweit größten, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Im Jahr 1968 von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, ins Leben gerufen, ist Special Olympics heute mit 5,2 Millionen Athletinnen und Athleten in 174 Ländern vertreten.

Bis zu 4000 Athletinnen und Athleten nehmen an den 20 Wettbewerben an verschiedenen Sportstätten in der ganzen Hauptstadt, wie zum Beispiel im Olympiapark oder dem Velodrom, teil. Unterstützt werden Sie dabei von rund 3500 Helferinnen und Helfern.