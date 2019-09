SPD-Stammtisch: Lokales und Bundespolitik sind Themen

Im Vesperstüble in Kehlen hat am Donnerstag der erste SPD-Stammtisch stattgefunden, bei dem die Mitglieder des Ortsvereins in gemütlicher Atmosphäre zusammen kamen. Dabei wurden viele interessante Gespräche geführt – rund um Themen der Gemeindepolitik, von denen Jonathan Wolf als aktueller Gemeinderat berichtete.

Aber auch die bundespolitische Situation der SPD wurde besprochen. Daraus entstand die Idee, im Oktober einen weiteren Stammtisch zu organisieren, bei der die Wahl des SPD-Bundesvorstands im Vordergrund stehen soll, zu der alle SPD Mitglieder aufgerufen sind. Genaueres wird rechtzeitig bekannt gegeben.