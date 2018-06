SPD-Rat hinterfragt Ampelschaltung an B 30

Nicht anfreunden kann sich Sebastian Hanser mit der Ampelschaltung, die an der Kreuzung B 30/Daimlerstraße (also am Haus Hauptstraße 105) den Verkehr regelt. Der SPD-Rat fragte jüngst im Gemeinderat an, ob hier Änderungen geplant sind.

Auf SZ-Nachfrage erläuterte er, dass es ihm vor allem um die Linkabbiegespur aus Richtung Ravensburg kommend geht. Konkret: Ob ein Abbiegen hier nicht ohne Ampel oder mit gelbem Blinklicht versehen möglich sein kann. Der Vorteil laut Hanser: Linksabbieger könnten „Lücken“ im Gegenverkehr nutzen, ohne dass die rote Ampel den aus Richtung Friedrichshafen anrollenden Verkehr stoppt. Hanser geht es um den Verkehrsfluss – „prinzipiell eine Katastrophe“ nennt er es, dass bei der Fahrt durch Meckenbeuren sechs Ampeln zu bewältigen seien.

Seitens der Gemeinde wies die stellvertretende Ortsbaumeisterin Ursula Braunger-Martin darauf hin, dass die Ampelsteuerung an dieser vollsignalisierten Kreuzung vom zuständigen Ingenieur-Büro überprüft werde. Auf SZ-Anfrage erklärte sie, dass mit einer Antwort in der Ratssitzung am 4. Juli zu rechnen sei.