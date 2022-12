Spatenstich an alter Schmiede: „ein guter Tag für Meckenbeuren“

Am letzten Tag im November ist der Spatenstich am Alte-Schmiede-Platz erfolgt. Die für Meckenbeurens Innenentwicklung bedeutsame Fläche soll bis zum Frühjahr 2025 zwei prägnante Gebäude beheimaten – so bekräftigte es Jörg Bischof für die Zeppelin Vermögensverwaltungsgesellschaft bei der symbolträchtigen Zusammenkunft, der Geschäftspartner, Nachbarn und Ratsmitglieder beiwohnten.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Luftschiffbau Zeppelin (LZ) hat das Vorhaben seit dem Investorenwechsel im April 2021 weit vorangebracht. Das Auftragsvolumen wird dabei auf 23 Millionen Euro beziffert.

„Sehr sehr glücklich“ zeigte sich LZ-Geschäftsführer Jörg Bischof angesichts des Spatenstichs – gleichsam der Moment, an dem sich nach den jahrelangen Bemühungen „ins Tun kommen“ lässt. Kopf und Bauch stimmten dabei im guten Gefühl überein, war Bischof wichtig. Dazu trage auch die historische Verbundenheit der Zeppelin-Wohlfahrt zu Meckenbeuren bei, die bis in die Gegenwart wirkt – habe sie doch in Brochenzell noch 50 Wohneinheiten im Bestand und Besitz.

Baustellen-Kiebitze haben ihre Anlaufstelle

Hatte Jörg Bischof in seinen Dankesworten die Gemeinde als erste genannt, so gab Georg Schellinger das Kompliment gern zurück: „Das ist ein guter Tag für Meckenbeuren“, befand der Bürgermeister angesichts der langen Vorgeschichte, die er ausschnittsweise Revue passieren ließ – samt so mancher Diskussionen, in denen „es sich Gemeinderat und Nachbarn nicht leicht gemacht“ hätten.

Den symbolischen Spatenstich vollziehen von links Klemens Mauderer (i+R), Markus Burtscher (i+R), Ingrid Sauter, Mario Bischof (i+R), Jörg Bischof (ZVG, LZ-Gruppe), Georg Schellinger, Manuel Plösser (Architekt), Manfred Deutelmoser, Karl Gälle, Robert Miller (ZVG, LZ-Gruppe), Andreas Bodenmüller (ZVG, LZ-Gruppe) und Werner Plösser (Architekt). (Foto: anja koehler)

An einer Stätte in der Ortsmitte, die „Impulse für die Gemeinde“ geben könne, werde „eine gewisse städtebauliche Dominanz“ eingebracht, blickte Schellinger optimistisch voraus. Der LZ-Gruppe als Investor bescheinigte der Schultes, dass Langfristigkeit und Beständigkeit im Bauen und Wirken „in ihrer DNA“ verankert seien.

All das gehe natürlich nicht unbemerkt vor sich. „Die Baustelle zieht viele neugierige Blicke auf sich“, vermerkte Schellinger dieses Interesse der Bevölkerung durchaus positiv.

Als „ersten Projektmeilenstein“ sah Mario Bischof als i+R-Geschäftsführer Industrie- und Gewerbebau den Spatenstich. Die in Konstanz beheimatete Firma ist als Generalübernehmer mit im Boot. Mario Bischof verwies darauf, dass Energie über Erdsonden gewonnen und mit Wärmepumpen geheizt wird.

„Bei der energetischen Umsetzung haben wir uns am KFW-40-Standard orientiert. Das heißt, die beiden Häuser sind hoch energieeffizient“, erklärte Markus Burtscher, der i+R Geschäftsbereichsleiter Hotelbau.

Diese Zeitfenster stehen für Richtfest und Fertigstellung im Raum

Auf dem bereits vorbereiteten Baufeld gehe es „Schlag auf Schlag“, so Mario Bischof, der dies mit der Hoffnung auf ein Richtfest im ersten Quartal 2024 und auf eine Fertigstellung im Frühjahr 2025 verband. Bis dahin sollen in dem viergeschossigen Gebäude, das einen Winkel bildet, Gewerbeflächen und Gastronomie im Erdgeschoss sowie darüber 52 vollmöblierte Longstay-Appartements entstanden sein.

Auf dem Areal der Alten Schmiede in Meckenbeuren realisiert i+R bis zum Frühjahr 2025 ein neues Wohnquartier. So soll sich der Blick aus der Ravensburger Straße, also von Nordosten eher, darstellen. (Foto: Visualisierung Plösser Architekten)

„Gutes Wohnen, auch gutes temporäres Wohnen“ sei ein Faktor, so Jörg Bischof, der zur Gewinnung dringend benötigter Fachkräfte in der Region beitrage.

Zudem sollen im dreigeschossigen Gebäude 25 klassische Mietwohneinheiten zu finden sein – ebenfalls als Massivbau in Stahlbeton.