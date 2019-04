Spannende Themen im Bauausschuss – von Spieleland bis Schaubrennerei

Zwar sind es nur fünf Baugesuche (Voranfragen und Anträge), die in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (TA) auf der Tagesordnung stehen. Doch scheinen sie allesamt gehaltvoll. Los geht es am Mittwoch, 10. April, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Nach dem Bericht der Vorsitzenden richtet sich mit dem ersten Gesuch der Blick gleich auf das ravensburger Spieleland in Liebenau. Für dieses ist die Errichtung eines Sandspielplatzes beantragt.

Eine Bauvoranfrage kommt aus dem nahen Schwarzenbach. Sie hat die Errichtung von zehn Ferienwohnungen und einer Schaubrennerei zum Inhalt.

Mit dem dritten Bauantrag geht es in die Karl-Maybach-Straße im Gewerbegebiet. Hier ist die Aufstockung eines bestehenden Wohnhauses mit bestehendem Gewerbeanbau das Ziel. Weiter im Süden des Gemeindegebiets befassen sich die Räte erneut mit dem Umbau und der Nutzungsänderung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hügelstraße in Kehlen. Konkret beantragt sind hier: SB-Bank, vier Wohneinheiten und Wohnheim (Boardinghaus); der Anbau einer Außentreppe sowie die geänderte Planung bei den Stellplätzen.

Abschließend führt der Weg in die Cunzostraße in Gunzenhaus. „Aufstockung und Anbau Wohngebäude mit Dachterrasse; drei Stellplätze (geänderte Planung)“ – darum geht es laut Tagesordnung.