Spaß-Rallye führt mit ungewöhnlichen Aufgaben quer durch die Region

Wo stand die erste Tankstelle der Welt? Oder wie oft war Michael Schumacher Former-1-Weltmeister? Mit Fragen wie diesen begann für 27 Teams kürzlich die diesjährige Spaß-Rallye des Wasserburger Oldtimer-Clubs und des Motorsportclubs Scuderia Humpis Meckenbeuren.

Teilnehmen durfte dabei jeder, der sich mit seinem Auto dazu angemeldet hatte, schreiben die Veranstalter. Es wurden keine besonderen Fähigkeiten oder Erlaubnisse verlangt. Besonders erfreulich war, dass zahlreiche Oldtimerfreunde mit ihren seltenen Schätzen aus den 60er und 70er Jahren dabei waren, wie ein Citroen 2CV oder ein Austin Healey Le Mans.

Die von Dieter Friesewinkel ausgearbeitete, etwa 60 km lange Strecke, war anhand der sogenannten Chinesen-Zeichen leicht zu finden, zumal vor dem Start eine kurze Einweisung in das Bordbuch und deren Lesart erfolgte. Die Strecke führte von Kressbronn über reizende Nebenstraßen nach Neuravensburg, wo sich die Teilnehmer in einer rustikalen Besenwirtschaft zur Siegerehrung einfanden. Zuvor waren aber Fahrer und Beifahrer noch gefordert, die von Cathi Brugger und ihrem Team gestellten Aufgaben auf der Strecke zu meistern. Auf einer kleinen Bildersuchfahrt galt es, anhand von Detailfotos, Objekte in der richtigen Reihenfolge in der Umgebung zu finden.

An einer Kontrollstelle durften die Autoschrauber diverse Fahrzeugteile erkennen und benennen, wie zum Beispiel das Gestänge eines Fensterhebers oder das einer Handbremse. Etwas fahrerisches Geschick war gefordert, als es galt, mit dem rechten Vorderrad seines Fahrzeugs eine auf dem Boden liegende Zielscheibe möglichst mittig zu treffen.

Eine große Überraschung gab es dann bei der Siegerehrung für das Team mit der Start-Nummer 27. Die Teilnehmer nahmen zum ersten Mal an einer Rallye wie dieser teil und hatten großen Spaß, denn sie erreichten völlig unerwartet den dritten Platz mit nur einem Fehlerpunkt mehr, als die beiden Erstplatzierten. So kamen sie in den Genuss eines Pokals und eines Verzehrgutscheins.

Übrigens: Die erste Tankstelle der Welt befand sich in der Stadt-Apotheke von Wiesloch und Michael Schumacher wurde sieben mal Formel-1-Weltmeister.