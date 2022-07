Sommerfest des katholischen Frauenbundes Meckenbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Juli feierte der katholische Frauenbund mit 52 Frauen sein Bundesfest, das jährlich um das Fest Mariä Heimsuchung (2. Juli) herum begangen wird. Dieses wurde mit einem Wortgottesdienst eröffnet, den Brigitte Götz dankenswerterweise am Klavier begleitete. Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Magnificat“. Die mutigen und befreienden Worte Marias sind durch die Bewegung 2.0 neu in das Bewusstsein gerückt.

Ingrid Schimmels begrüßte alle Anwesenden, las auch den Grußbrief der Diözesanvorsitzenden Stefanie Rößler zum Bundesfest vor und führte durch das Programm. Beim gemütlichen Abendessen mit frischen Brotaufstrichen und leckeren Salaten kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

Derart gestärkt konnte die Mitgliederversammlung abgehalten werden, durch die Klara Dürmuth führte. Maria Müller ließ im Jahresbericht alle Aktivitäten im Jahr 2021 Revue passieren, einige geplante Veranstaltungen fielen leider Corona zum Opfer oder konnten nur eingeschränkt stattfinden; unter www.kdfb-zv.de steht das aktuelle Programm online.

Isolde Trüller präsentierte den Kassenbericht. Claudia Pfister überprüfte zusammen mit Ilse Tann die Kasse und bescheinigte ihr eine sehr gute und gewissenhafte Kassenführung. Auf Antrag von Claudia Pfister wurde die Kassiererin einstimmig von den anwesenden Frauen entlastet. Ebenso wurde das gesamte Vorstandsteam einstimmig entlastet.

Isolde Trüller hatte dann noch die schöne Aufgabe Ehrungen für 30/40/50 und 55 Jahre Frauenbundmitgliedschaft vorzunehmen und bedankte sich bei diesen treuen und langjährigen Mitgliedern. 18 Frauen waren anwesend und alle Geehrten erhielten einen wunderschönen Blumengruß und eine Urkunde der Diözesanvorsitzenden.

Als weiterer schöner Programmpunkt stand das gemeinsame Singen an. Gabi Ilg und Brigitte Götz hatten Volkslieder ausgesucht, die von Brigitte Götz am Klavier begleitet wurden. Alle sangen aus voller Kehle und hatten große Freude daran.

Danke an alle, die zum Gelingen der schönen Feier beigetragen haben.