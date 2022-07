Sommerfest der Senioren trotz Hitze voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz sengender Hitze durfte Uschi Keller-Weishaupt 60 gut gelaunte Gäste und das Akkordeonorchester „Fiorini“ im Pfarrgarten begrüßen. Das Seniorenteam hatte gut vorgearbeitet und den gesamten Bereich mit schattenspendenden Pavillons bestückt. Für eine weitere Erfrischung sorgte auch die von Marianne Schwarz wieder lecker zubereitete Sommerbowle, die sehr gut ankam.

Beste Unterhaltung bot danach das Akkordeonorchester „Fiorini“ mit gängigen Melodien, die auch des öfteren zum Mitsingen animierten. So entwickelte sich ein unterhaltsamer Nachmittag bei Liedern, Kaffee und Kuchen und guten Gesprächen.

Dass auch für das körperliche Wohl bestens gesorgt war, dafür sorgte das Grillteam um Sigi und Jan Schwarz, welches die Gäste wieder auf das Allerbeste versorgte. Alles in allem ein absolut gelungener Nachmittag, den das Seniorenteam wieder trefflich vorbereitet hatte und welcher bei Akteuren wie Gästen in guter Erinnerung bleiben wird.

Gegen Ende bedankte sich Uschi Keller-Weishaupt noch bei Marianne Schwarz für den perfekten Küchenablauf, bei Sigi und Jan Schwarz als Grillmeister, sowie beim gesamten Seniorenteam für die geleistete Arbeit. Außerdem wurden noch Broschüren ausgegeben, die in Zusammenarbeit vom Kreisseniorenrat und der hiesigen Polizei erstellt wurden und spannende Ratschläge für Senioren enthalten.

Jetzt geht es für das Seniorenteam in die verdiente Sommerpause. Der nächste Seniorennachmitag steht dann am 8. September im Gemeindehaus St. Jacobus in Brochenzell an.