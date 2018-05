Sodbrennen ist Thema bei Patientenvortrag

Sodbrennen ist ein Volksleiden, aber wann muss man was tun – und wenn ja, was? Genau um diese Fragen geht es beim nächsten Patientenvortrag in der Reihe „Medizin am Gleis“ am Mittwoch, 16. Mai, ab 19 Uhr im Kulturschuppen in Meckenbeuren am Bahnhof.

Jeder Zweite kennt Sodbrennen oder, wie nicht nur die Schweizer sagen, Magenbrennen. Der Ablauf ist dabei häufig gleicht: Vom Oberbauch aus steigt hinter dem Brustbein eine brennende und manchmal schmerzhafte Empfindung auf, die unter Umständen bis zum Rachen und Hals ausstrahlt. Viele Menschen stoßen dann sauer oder bitter auf und fühlen sich danach besser. In anderen Fällen ist das Sodbrennen aber nicht so schnell vorbei, weil es das Leitsymptom der Refluxkrankheit beziehungsweise der Refluxösophagitis ist. In diesem Fall sind dann die Ärzte gefragt.

Experten sprechen laienverständlich

Zwei Spezialisten gibt es im Medizin Campus Bodensee: Priv.-Doz. Dr. Thorsten Lehmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Friedrichshafen/Tettnang, und Dr. Frank Enno Rother, Leitender Oberarzt der Innere Medizin: Klinik für Gastroenterologie, Onkologie, Endokrinologie und Diabetologie Friedrichshafen/Tettnang. Gemeinsam werden sie bei „Medizin am Gleis“ laienverständlich referieren und im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Am Klinikum Friedrichshafen ist eines von deutschlandweit 20 auf Reflux spezialisierten Zentren, die ein spezielles System in der Anti-Reflux-Chirurgie einsetzen, allein 2016 wurden 50 Systeme erfolgreich implantiert.