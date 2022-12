So wird Meckenbeuren bis 2040 zum Gewerbeflächen-Schwergewicht

Zum Ablauf: Im Januar hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den FNP gefasst. Jetzt steht die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an. Was in der Offenlage herauskommt, wird in einen zweiten Entwurf eingearbeitet. Der Gemeinderat beschließt dann die „reguläre“ Offenlage, in der abermals Stellungnahmen möglich sind. Nach deren Bewertung kann der Gemeinderat den Feststellungsbeschluss treffen, der nach seiner Genehmigung Rechtskraft erlangt. Das dürfte 2024 sein.

Weichenstellung bis ins Jahr 2040: Wo soll auf der Gemarkung der Fokus auf Wohnbau liegen, wo Gewerbeansiedlung möglich sein? Unterschiedliche Sichtweisen und Anträge von privater Seite zu einzelnen Flächen haben im Gemeinderat zu elf Abstimmungen geführt – die knappste betraf eine zu prüfende Straßenverbindung in Brochenzell.

Am Ende aber stand ein einhelliger Beschluss: Der Flächennutzungsplan (FNP) ist einen Schritt weiter. Der Entwurf zu seiner Fortschreibung wird frühzeitig der Öffentlichkeit vorgelegt. In Bälde können und sollen sich die Behörden äußern.

Als „bevorzugt geeignet“ wird die Wohnbau- und Mischfläche zwischen Blumenweg und B30 in Reute eingestuft (zu finden südlich von Aldi und dm-Markt). (Foto: gmk)

Zum Hintergrund: Der gültige FNP als Grundlage für Meckenbeurens bauliche Entwicklung stammt von 1999. Eigentlich soll die Frage der Bodennutzung alle 15 Jahre auf einen aktuellen Stand gebracht werden – das verzögert sich in der Schussengemeinde um geschätzte zehn Jahre.

Hoppla – so wird Meckenbeuren zum Gewerbe-Schwergewicht

Zur Hierarchie: Sind Bebauungspläne nachgeordnet und aus dem FNP zu entwickeln, so gibt der übergeordnete Regionalplan den groben Rahmen vor. Zu dem gehört, dass Meckenbeuren als „Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe“ rund 15 Hektar neue Flächen zugestanden werden.

Zugleich lotet die Gemeinde aus, welchen Bedarf für Wohnen und Gewerbe sie sieht. Was im Spätsommer mit einer Umfrage bei allen ortsansässigen Gewerbebetrieben nach deren Flächenbedarf geschah – allerdings gab es nur von 17 Firmen eine Antwort.

Zum großen Teil sind die Flächen beim Quartier Buch im Eigentum der Gemeinde – aber eben nicht in Gänze. Das ist einer der Stolpersteine bei den anvisierten zwei Hektar Wohnbaufläche, auf sich die seit dem angrenzenden Schul-Neubau verstärkt das Augenmerk richtet. Was nun auch schon wieder zwölf Jahre her ist... (Foto: gmk)

Demnach deutet sich ein Bedarf von 13 Hektar an, der um besagte 15 Hektar ergänzt wird – bei gewerblichen Bauflächen auf eine Größenordnung von 26 Hektar abgerundet. Bedenken äußerte Annette Mayer (BUS) – stellte sie die 26 doch in Relation zu den 104, die es in dieser Zeit neu im Bodenseekreis geben soll.

„Meckenbeuren nimmt ein Viertel in Anspruch“ – das rief bei ihr Stirnrunzeln hervor. Gegenargument des Bürgermeisters: Angesichts des Planungshorizonts bis 2040 plädierte Georg Schellinger dafür, „die Jacke nicht zu eng zu schnüren“.

Knapp 16 Hektar Bedarf bei Wohnbauflächen

Wurde bei den Gewerbeflächen ein Innenentwicklungspotenzial von 3,33 Hektar gesehen, so beträgt dieses in puncto Wohnen 4,13 Hektar. Was Wohnbauflächen insgesamt angeht, schlägt bis 2036 ein Bedarf von 15,9 Hektar für Meckenbeuren zu Buche.

In der jüngsten Sitzung galt das Augenmerk 16 Entwicklungsflächen, die in Steckbriefen bewertet wurden. Dabei flossen die stadtplanerische wie landschaftsplanerische Sicht ein. Erstere stellte Stefanie Burg (Büro FSP Fahle Stadtplaner Partner mbB, Freiburg) vor, letztere Bernadette Siemensmeyer vom Büro 365° Freiraum + Umwelt aus Überlingen, die auch für den Umweltbericht zuständig ist.

Im Schussental ein Faktor: Die Kaltluftschneise

Beispiel I: So wird die Fläche Rebleweiher Süd als weniger geeignet eingestuft als Rebleweiher Nord – gilt sie doch umweltfachlich als „konfliktreiche Fläche“. Die dortige Kaltluftschneise wird als bedeutsam für das Schussental angesehen.

„Geeignet“ aus stadt- wie landschaftsplanerischer Sicht – das sind die 3,69 Hektar in Rebleweiher Nord, die im Entwurf als Wohnbaufläche ausgewiesen sind. (Foto: gmk)

Beispiel II: Aus landschaftsplanerischer Sicht ist auch das fünf Hektar große Gebiet „Tettnanger Straße“ eine „konfliktreiche Fläche“. Östlich des TSV-Sportgeländes ist sie für Gewerbe gedacht, weise aber in dieser Größenordnung eine hohe Empfindlichkeit beim Schutzgut „Wasser“ auf. Was sich auf den Brandwiesengraben bezieht...

„Unser Sorgenkind“ – der Anmoorböden wegen

Beispiel III: Gar 15,26 Hektar umfasst das Gewerbegebiet Meckenbeuren, das auf der südlichen Seite der Industriestraße fast bis Kratzerach heranreicht – „unser Sorgenkind“, so die Planerinnen. Städtebaulich ist es geeignet, umwelttechnisch „sehr konfliktreich“, da mit besonders wertigen Anmoorböden versehen.

Beispiel IV: Freilich gibt es auch „gute Entwicklungsflächen“. Dazu zählt das Quartier Buch (2,05 Hektar), dessen Bebauung Meckenbeuren „kompakter“ werden lässt, wie es Bernadette Siemensmeyer ausdrückte.

Große Fläche in Ottmarsreute für Photovoltaik

Beispiel V: Im Oberen Bezirk tauchen in der langfristigen Planung 12,3 Hektar für den Spielepark Nord auf, angrenzend an 6,24 Hektar für die PV-Anlage Ottmarsreute. Letztere wurde aus Umweltsicht als „konfliktreich“ eingestuft – zumindest in dieser Größenordnung.

Zur Orientierung: Die grüne Fläche (links) zeigt das Sportgelände des TSV Meckenbeuren. Die gestrichelte Fläche daneben markiert jene fünf Hektar, die zur Erweiterung eines bestehenden Unternehmens als Gewerbefläche möglich sein sollen. (Foto: gmk)

Rein quantitativ überschreiten die dargestellten Flächen sowohl beim Wohnbau als auch beim Gewerbe den Bedarf – erstere um 2,99 Hektar, letztere um 0,92 Hektar.

Diese Straßenverbindungen bleiben drin, diese fallen raus

Auch die anvisierte Straßenplanung fließt in diesem Stadium bereits in den FNP-Entwurf ein. Was vom Planwerk 1999 überliefert ist, stand zur Abstimmung, mit diesem Ergebnis:

Verlegung der Sammletshofer Straße und Verbindung mit Altmannstraße durch eine Brücke über die Schussen: 18 Ja, eine Enthaltung

Erschließungsstraße Rebleweiher/B30 Fahrradweg: 19 Ja

Erschließungsstraße B30 zur Tettnanger Straße: 19 Nein (fällt heraus)

Ortsumfahrung Sammletshofen: ein Ja, zwei Enthaltungen, 16 Nein (fällt heraus)

Ortsumfahrung Kehlen: ein Ja, eine Enthaltung, 17 Nein (fällt heraus)

Erschließungsstraße Blumenweg-Moosstraße-Tettnanger Straße: in zwei Tranchen abgelehnt und damit aus dem FNP-Entwurf gefallen.

Soll abgewogen sein: Über Schmidstraße zum Kreisel Langenreute

Neu kam auf Antrag der Freien Wähler und mit zehn Ja-Stimmen hinzu, dass in Brochenzell eine Verbindung geprüft werden soll – über die Schmidstraße hin zum Kreisverkehr Langenreute. Sie würde an die Stelle der Landesstraße L 329 (90-Grad-Kurve/Ettenkircher Straße) treten.

Zudem wurden fünf private Anträge in den Entwurf aufgenommen.