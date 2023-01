So helfen Spenden aus der Region in Guinea

Zum fünften Male in Folge unterstützt die „Schwäbische Zeitung“ mit ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ den in Meckenbeuren ansässigen Hilfsverein Djarama. Mit der Weihnachtsspende unterstützt der Verein die Bewohner von Kassery, einem abgelegenen Dorf in einer schwer zugänglichen Region im Landesinneren von Guinea.

Seit der Gründung im Jahr 2015 arbeitet der Hilfsverein daran, in Kassery eine nachhaltige Grundversorgung mit Trinkwasser zu schaffen und den Aufbau eines Bildungssystems zu forcieren. Dabei können die Verantwortlichen gerade auch aufgrund der Unterstützung durch die Weihnachtsaktion "Helfen bringt Freude" von beachtlichen Erfolgen berichten, wenngleich auch durch die weltweite Pandemie und Wetterextreme verursachte Rückschläge zu verkraften sind.

Brunnenbau und Bildungssystem

So wurde 2020 durch Starkregen der Rohbau des Lehrerhauses sowie die gesamte Erdnuss- wie Reisernte in Mitleidenschaft gezogen. Doch gibt es, wie Solomon Bah nach einem Besuch in seiner Heimat im Frühjahr berichten konnte, durchaus Fortschritte und Lichtblicke: „Die Hilfe aus Deutschland zeigt nachhaltige Wirkung. Es gibt inzwischen Ansprechpartner vor Ort, die Menschen packen selbst mit an, sie fühlen sich verantwortlich und sie sind für die Hilfe überaus dankbar“.

Die Aufgaben für 2023 haben die beiden Vereinsgründer Anke und Solomon Bah im Pressegespräch klar umrissen. Neben dem Erhalt und weiteren Bau von Schöpfbrunnen geht es vorrangig darum, das Bildungssystem weiter und nachhaltig zu entwickeln.

Problem: Armut nimmt wegen Pandemie und Wetter zu

Denn nur durch Bildung, so die Überzeugung beim Hilfsverein Djarama, kann den Kindern und Jugendlichen in Kassery eine Zukunftsperspektive geboten werden. Im 1000-Einwohner Heimatdorf von Solomon Bah selbst muss das Schulgebäude weiter ausgebaut und das Schulgelände von einer neuen Durchgangsstraße abgeschirmt werden.

Immer mehr wird jedoch klar, dass sich die Unterstützung nicht nur auf Bauprojekte beschränken kann. Die Menschen in Kassery verarmen aufgrund der Pandemie, wegen Wetterextremen und auch durch die Misswirtschaft seitens der Regierung immer mehr.

Stipendien und Nothilfe

So gilt es, bedürftige Schülerinnen und Schüler, die in der gut 250 Kilometer entfernten Hauptstadt Conakry zur Schule gehen und dort im Gegensatz zu Kassery Schulgeld bezahlen müssen, mit Stipendien aus dem Spendenfördertopf zu unterstützen. Zudem plant der Förderverein Nothilfen für Familien, die sich aufgrund der Teuerungen und Lebensmittelknappheit nicht mehr über Wasser halten können.