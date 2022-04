So haben sich die 63 Geflüchteten in Hegenberg eingelebt

Seit gut drei Wochen sind die 63 ukrainischen Geflüchteten, darunter 35 Kinder, bereits in Hegenberg untergebracht. Im Haus St. Martin hat sich die neuropädiatrische Einrichtung für Kinder mit Schwer- und Mehrfachbehinderung aus Charkiw inzwischen gut eingelebt, teilt die Stiftung Liebenau in einem Pressetext mit. Laura Decker, die die Flüchtlingssozialarbeit vor Ort koordiniert, berichtet von der ersten Zeit nach der Ankunft.

Nach den turbulenten ersten Tagen kommt die gesamte Gruppe zunehmend zur Ruhe. Bei der Ankunft waren viele – vor allem die Betreuerinnen und Mütter – sehr erschöpft. Die ersten Tage wurde viel Schlaf nachgeholt – es war ruhig im Haus. Man hat das Gefühl, dass nun alle angekommen sind. Alle lernen sich besser kennen, und die Erwachsenen und Kinder vertrauen den Bezugspersonen im Betreuungsteam zunehmend. Es ist schön zu beobachten, dass die Kinder immer offener werden.

Mobilität stellt von Hegenberg aus eine Herausforderung dar

Was sehr beeindruckend ist, so Laura Decker, sei die gute Organisation innerhalb der Gruppe. Die ukrainische Einrichtungsleitung organisiert mit ihrem Team die gesamte Betreuung und Pflege der Kinder. Es sind alle so dankbar, genügsam und bemüht. Auch die Kommunikation innerhalb funktioniere sehr gut, was die Organisation vereinfache.

Zu Beginn mussten demnach viele bürokratische Themen mit dem Einwohnermeldeamt, Jugendamt und Amt für Migration und Integration geklärt werden. Die Mobilität stellt in Hegenberg natürlich ebenfalls eine Herausforderung dar, denn die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist nicht optimal, heißt es in dem Pressebericht.

In Gedanken zuhause in der Ukraine

In den ersten Tagen seien vor allem die medizinischen Fragen vordergründig gewesen. Die Einrichtung habe in der Ukraine hohe, durchaus mit hiesigen vergleichbare Standards. Der Bedarf an Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln ist groß und muss nach und nach ermittelt werden. Das Ärzteteam der St.-Lukas-Klinik nehme sich viel Zeit und stelle die medizinische Grundversorgung der Kinder sicher. „Sie unterstützen, wo sie können.“

Auch wenn die Menschen nun in Hegenberg in Sicherheit sind, so sind doch alle in Gedanken zuhause in der Ukraine. Sie hoffen, dass sie bald wieder nach Charkiw zurückkehren können. Alle haben enge Familienangehörige – Kinder, Väter, Ehemänner und Eltern – sowie Freunde, ihr Hab und Gut und auch ihre Haustiere zurücklassen müssen. Die Hoffnung, dass alles bald vorbei ist, gibt ihnen Kraft. Dennoch sind die Geschehnisse für alle sehr emotional. Es wird viel geweint und Trost gespendet.

Herzerwärmend – fröhliche Kinder auf dem Spielplatz

Neben den bedrückenden gebe es aber auch sehr viele positive und berührende Situationen. Die fröhlichen Kinder auf dem Spielplatz zu sehen, ist herzerwärmend, gibt Laura Decker weiter. Die Dankbarkeit der Gruppe und die vielen positiven Momente lassen die turbulenten, manchmal aufregenden Tage in den Hintergrund rücken.

Und: „Ein großes Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern. Ohne die Hilfsbereitschaft vieler Menschen innerhalb und außerhalb der Stiftung Liebenau hätte die Unterbringung der Gruppe nicht so schnell erfolgen können. Aber auch nach der Ankunft haben viele Personen ehrenamtlich mit angepackt. Ein Team an Freiwilligen hat beispielsweise Kleiderspenden organisiert und die Ausgabe derer abgewickelt. Verschiedene Schulen haben Geld gesammelt, von dem dann Schul- und Malsachen gekauft wurden. Auch die Dolmetscher und Fahrer arbeiten ehrenamtlich. Inzwischen gibt es ein großes Kontingent an Sachspenden, sodass derzeit keine weiteren Kleider- und Spielzeugspenden mehr angenommen werden können.“