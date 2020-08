Das Corona-Virus überträgt sich nach den bisherigen Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts vor allem über Sekrete aus der Atemluft. In erster Linie sind das Tröpfchen oder Aerosole, also kleine Schwebeteile in der Luft.

Um das Ansteckungsrisiko im Alltag zu verringern, suchen Unternehmen, Geschäfte, Gastronomie und auch Privatleute „Helfer“, die sich wirksam gegen die Viren einsetzen lassen.

Die Spanne reicht von einfachen Tür-Haken bis zu Raumluftreinigern mit besonderer Filterkombination.