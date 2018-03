So fühlt sich eine Knöllchen-Verteilerin bei der Arbeit

Neu in der Schussengemeinde: Seit Ende Oktober gibt es mit Nicole Greinwald eine Gemeindevollzugsbedienstete, die eine 50-Prozent-Stelle innehat. Ihr Aufgabenbereich betrifft zuvorderst den ruhenden Verkehr in der gesamten Gemeinde, damit aber nicht genug: Sie ist zudem im Umweltschutz (etwa im Vollzug der Vorschriften über das Verbot des Ablagerns von Abfällen) tätig. Nicht zu vergessen die „sonstigen Aufgaben“: Zu ihnen zählt der Schutz von öffentlichen Grünanlagen, aber auch von Kinderspielplätzen gegen Beschädigung, Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung.

Alles in allem: „Kein Job, der vergnügungssteuerpflichtig ist“, wie Ordnungsamtsleiterin Bernadette Pahn weiß. Zumal die neue Stelle zeitlich mit dem Start des Konzeptes zur Parkraumbewirtschaftung zusammenfällt. Mit ihm sollen die Langzeitparker in die zweite Reihe verwiesen werden. Dass eine Umstellung der Gewohnheiten immer mit Unruhe einher geht, dürfte niemand besser beurteilen können als Nicole Greinwald. Die SZ hat sich auf einen Rundgang mit ihr gemacht.

Ein Mittwoch im Februar, 9.15 Uhr, Ortskern: Eine Stunde Parken ist in den Parkbuchten entlang der Bundesstraße direkt vor den Geschäften erlaubt. Unerlässlich: die Parkscheibe. Nicht alle scheinen eine zur Hand zu haben oder an sie zu denken.

Nicole Greinwald inspiziert mit geübtem Blick die Windschutzscheibe samt Ablage und Vordersitzen. Wo sie keine blaue Scheibe entdeckt, zückt die Gemeindevollzugsbedienstete das Smartphone. Drei Fotos vom Auto belegen, dass tatsächlich kein Beleg vorhanden ist. Das spezielle Dienstprogramm will mit einigen wenigen Informationen gefüttert sein. Am Ende erfolgt ein Ausdruck am Handy, sodass sich das „Knöllchen“ direkt am Scheibenwischer befestigen lässt.

Ungefähr im Fünf-Minuten-Rhythmus muss Nicole Greinwald an diesem Vormittag in der Hauptstraße zur Tat schreiten, von der sie sagt: „Ich kann mich voll und ganz mit dem identifizieren, was ich hier mache.“ Mitunter kommt der Kunde gerade dann zurück (“nur eine Minute weg“), und ein Gespräch schließt sich an. „Das A und O ist, immer freundlich zu bleiben“, diese Maxime mischt sich bei der Gemeindemitarbeiterin mit Kenntnis und Entschiedenheit in der Sache.

In der unangreifbar zu sein, dazu gehört auch, dass es keinen Bonus für Freunde, Kollegen oder Familie geben darf – oder für sich selbst. Parkt Nicole Greinwald ihr Auto, gilt der letzte Blick vor dem Aussteigen stets der eigenen Parkscheibe.

Zu wechselnden Zeiten unterwegs

Bei all dem ist die junge Frau eine gefragte Ansprechpartnerin. Hinweise erhält sie täglich („ganz schlimm ist es in der Schulstraße“), Tipps gibt sie durchaus („am Parkplatz am alten Rathaus hat es heute noch freie Plätze“), vor allem aber gilt es Unmut auszuhalten. Große Unterschiede zwischen den Geschlechtern bemerkt sie dabei nicht (eher, dass Männer mal mit Humor reagieren). Generell gilt: „Es gibt zwei Kategorien: Einsichtige und Uneinsichtige.“

Mehrere Gespräche hat sie auch rund um die Großbaustelle in der Max-Eyth-Straße geführt. „Wild“ sei es hier anfangs zugegangen, inzwischen werde so geparkt und gehalten, dass Kinder und Jugendliche auf ihrem Schulweg nicht beeinträchtigt sind. Ansonsten dürfen als „Brennpunkte“ die Straßen um und vor Schulen und Kindergärten sowie am Bahnhof gelten.

Eine „dicke Haut“ ist angesichts des mitunter rauen Windes unerlässlich, um wie Nicole Greinwald sagen zu können: „Das ist zu 100 Prozent mein Job“, den sie unter das Motto stellt: „Bleib dir selber treu.“ Dass ihr auch im Freizeitbereich (inklusive Kampfsport) De-Eskalationsstrategien nicht fremd sind, ist durchaus zu bemerken.

„Man muss taff genug sein, um es nicht persönlich zu nehmen“, ist sich die Gemeindemitarbeiterin bewusst. Was nur mit einer rigiden Grenzziehung gelingen kann: „Wenn ich die Uniform ablege, dann schalte ich vom Job ab.“

Übrigens: Wer sich 9.15 Uhr und B 30 notiert hat, um dem wachsamem Auge der Gemeindevollzugsbedienstete zu entgehen, dem sei gesagt, dass Nicole Greinwald immer zu wechselnden Uhrzeiten unterwegs ist und schon mal gelobt wird: „Die lauft allerweil.“ Was auch das Wochenende und die Abendstunden meinen kann. Also: keine Tricks, sondern die Parkuhr stellen und gut sichtbar bereitlegen.