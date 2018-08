So bereitet sich ein Obstbauer auf die Ernte vor

Berthold Bucher steht auf einer seiner Obstplantagen im Norden von Meckenbeuren. Er pflückt einen leuchtend roten Apfel vom Baum und beißt hinein. „Richtig gut, sagt er. „Aber da fehlt noch der letzte Touch, ein paar Tage noch.“ Dass die Äpfel trotz der Hitze so gut werden, freut ihn – und war viel Arbeit. „Sie sind in diesem Jahr süßlicher“, sagt er. Berthold Bucher ist Landwirt in Meckenbeuren und bewirtschaftet mit seiner Familie rund 80 000 Apfelbäume auf 30 Hektar Fläche. Das ist nicht wenig.

Die kalten Nächte haben uns gefehlt.

Die ersten Erntehelfer sind bereits auf den fahrenden Arbeitsplattformen zwischen den Obstbäumen unterwegs. Sie pflücken die obersten, von der Sonne verbrannten Äpfel. „Leider gibt es noch keine Sonnenmilch für Äpfel“, sagt Bucher und lacht. Ab kommender Woche geht es dann richtig los. Bis zu 25 Helfer hat Bucher dann auf dem Hof, die die Äpfel entweder vom Boden oder von den Arbeitsplattformen aus von den drei Meter hohen Bäumen pflücken werden. Ganz wichtig für den Geschmack wären ein paar kalte Nächte, sagt Bucher. „Dafür sind wir ja bekannt am Bodensee. Die kalten Nächte haben uns gefehlt.“ Denn nur durch den Kontrast von warmen Tagen und kalten Nächten werde der Apfel perfekt, sagt er. Und auch der Farbe schade das nicht. Dann spricht Bucher von einem ansprechenden Farbverhältnis, der Deckfarbe und roten Bäckchen. Die Tafeläpfel der unterschiedlichen Sorten müssen perfekt sein.

Landwirt Berthold Bucher mit den ersten geernteten Äpfel des Jahres. (Foto: Thilo Bergmann)

Die Pflücker auf den Plattformen haben einen Kontrollring dabei, um die Größe der Äpfel zu überprüfen. Fehlt noch etwas Größe, dann bleibt der Apfel hängen. „Wir pflücken bis zu fünf Mal pro Reihe“, sagt Bucher. Auf dem großen Hof, der direkt an die Obstplantagen angrenzt, steht alles bereit, die großen Holzkisten sind aber noch leer. Später einmal werden sie bis zu 300 Kilogramm unbehandelter Äpfel fassen. Diese werden dann direkt vor Ort in einem der sechs Ulo-Lager auf dem Hof eingebracht. Ulo steht für Ultra Low Oxygen, auf Deutsch etwa: Extrem wenig Sauerstoff. „Die Äpfel veratmen den Sauerstoff“, erklärt Bucher die Funktionsweise. Denn auf diese Weise bleiben 140 Tonnen der Früchte in den gigantischen Kühlräumen bis weit in das neue Jahr frisch. Von hier aus holen Großhändler die Früchte ab, verpacken sie und bringen sie in den Handel.

Noch ist das Kühllager leer. Bald schon werden die Kisten aber voll sein. (Foto: Thilo Bergmann)

Einige Wochen lang hat Bucher die Bäume sogar bewässert, erzählt er. Und weil die Wasserentnahme vom Landratsamt verboten worden war, hat er dafür Trinkwasser genommen. „Sonst wären die Äpfel nicht so groß“, sagt er überzeugt und zeigt auf die Bäume. „Ein bisschen Aufregung ist immer das Personal“, sagt er. Denn das sei nicht immer leicht zu planen, wenn die Früchte noch ein paar Tage brauchen. „Das ist zwar alles viel Arbeit, aber ich freu mich darauf“, sagt er. Dass der Frost aus dem vergangenen Jahr sich nicht wiederholt hat, macht ihn besonders froh. „Das war ein Fiasko“, sagt er. Von Jahr zu Jahr melde sich der Klimawandel immer mehr, ist er überzeugt. „Nicht dass es immer heiß ist, sondern einfach die Extreme“, sagt er. Deshalb hat er auch Apfelsorten wie Fuji oder Gala angebaut, die sonst eher in südlicheren Ländern vorkommen. Aber nur darauf zu setzen sei auch schwierig, so Bucher. „Du musst einfach mehrere Sorten haben“, ist seine Strategie. Berthold Bucher freut sich jedenfalls auf kommende Woche, wenn die ersten Tafeläpfel in seinem Lagerraum landen. „Das ist die Arbeit von einem ganzen Jahr“, sagt er stolz. Bis November könnte die Ernte in diesem Jahr dauern.

