Persönliche Einblicke: So wohnt der Präsident der Landesarchitektenkammer

Zur Person: Markus Müller, Jahrgang 1965, Gemeinderat für die CDU von 1999 bis 2014, selbstständig seit 1996 im Büro Müller, Arndt, Partner und mit ihm wesentlich beteiligt an der Planung des Ravensburger Spielelands (mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet, seit 1996 und bis heute dort involviert) sowie zuletzt am neuen Hotel Maier in Fischbach. Präsident der Landesarchitektenkammer seit 2014.