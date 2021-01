SNOBO fordert gemeinsames europäisches Handeln

Menschen mit Handicap, so war zu Beginn der Corona-Pandemie die Sorge, könnten schnell vergessen werden, vor allem, wenn es um ihre Rechte geht. Das hat sich nicht bewahrheitet aus Sicht von SNOBO, dem Schwerbehinderten-Netzwerk Oberschwaben Bodensee. In die Zukunft gerichtet fiel der Blick vermehrt auf ein gemeinsames europäisches Handeln.

Zu zahlreichen virtuellen Veranstaltungen war SNOBO eingeladen, bzw. hatte SNOBO mit eingeladen – so im September nach Markdorf zu SAP, dies reell und virtuell. Politik, Kirche, Staat, Tourismusunternehmen und freie Unternehmen tauschten sich laut Pressebericht zu Fragen der schwerbehinderten Arbeitnehmer aus. Landes-Justizminister Guido Wolf sprach unter anderem über die Novellierung des europäischen Behindertenrecht. Virtuell hatte Jürgen Dusel (Behindertenbeauftragter der Bundesregierung) eingeladen. Europäische Ungleichheiten im Behindertenrecht sprach er an – und sich für einen europäischen Behindertenbeauftragten aus. SPD, CDU/CSU und das Bundesarbeitsministerium (BMAS) luden zu virtuellen Veranstaltungen zum 100-Jährigen des Schwerbehindertenrechts ein.

SNOBO-Leiter Josef Keßler hatte schon im Frühjahr beim BMAS und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion seine Vorschläge zum Homeoffice für behinderte Menschen eingebracht. Die CDU/CSU hat in ihrem Positionspapier dazu nach eigenen Angaben mehrere Punkte von Keßler aufgenommen.

Im Oktober fand ein Telefonat von Vertretern der EU und BMAS mit Josef Keßler statt – rund um Digitalisierung und Menschen mit Behinderung, Inklusion und Schule/KITA, die Werkstätten für Menschen mit Behinderung und der erste Arbeitsmarkt, Ausbildung und Studium, Begabtenförderung und Wohnen. Kessler plädierte für ein größtmögliches Maß an Normalität, so wenig wie möglich Sonderrollen und den Abbau der Angebote im Bereich des institutionellen Wohnens, dafür neue Wohnformen, die der Normalität entsprechen.

Wichtig für SNOBO: dass jeder behinderte Mensch ein uneingeschränktes Recht, notfalls mit entsprechender Unterstützung, auf eine freie Entscheidung hat. Es herrschte Einigkeit, dass dieses Vorhaben mit einzelnen EU-Staaten begonnen werden sollte, damit es keine Überforderungen für die Gesamtheit gebe. Für die SBV-en in Österreich und Deutschland bietet eine Umsetzung der Vorhaben die Chance, dass nicht Erreichtes im eigenen Land bei neuen Gesetzen in Europa möglich wird. Die Vorschläge von Josef Kessler wurden in Brüssel gerne festgehalten, heißt es im Pressetext. Und weiter: „Europaweite Schwerbehindertenvertretungen sind wichtig, da z. B. deutsche Firmen nicht selten Arbeitsplätze behinderter Arbeitnehmer aus Kostengründen in billigere Mitgliedstaaten auslagern.“ Anfang Dezember fand dann in Brüssel eine Online-Konferenz zum „European Day of Persons with Disabilities” statt.

EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hob in der Eröffnungsrede die Bedeutung der europäischen Behindertenpolitik hervor, besonders die geplante Ratifizierung des europäischen Behindertenrechts 2021. Dazu zählen das Recht auf freie Arbeitsplatzwahl, Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Raum, der Abbau von Vorurteilen und keine Rechtsunterschiede zwischen den EU-Staaten. Von der Leyen sprach von der Union der Gleichheit. Die Begrüßung oblag Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg vom BMAS und Ioannis Varda Kastanis als Präsident des europäischen Behindertenforums EDF. In den Reden ging es um die Schwerpunkte, die in der EU bis 2031 Priorität haben sollen – von der neuen Normalität für behinderte Menschen, Fortschritten in der Aus- und Fortbildung, den Abbau der Benachteiligung für behinderte Frauen bis zur Runde der Inspiration für diese Zeit. Die laut Pressebericht hochkarätigen Referate zeigten eindeutige Unterschiede in den Standards für behinderte Menschen auf, vor allem bei der Barrierefreiheit. Dabei sei festzustellen, dass nicht immer die sogenannten „reichen“ Länder behindertenfreundlicher seien. Ein Höhepunkt: die virtuelle Preisverleihung bei den Städtebewerbungen zum Thema Barrierefreiheit. Jönköping (Schweden) setzte sie beispielhaft um und gewann. Bremen folgte auf Platz 2. Der zweite Tag war vom Thema Corona innerhalb der EU bei Menschen mit Behinderung und von Studienergebnissen geprägt. Vorgestellt wurden auch Finanzierungsprogramme. „Beeindruckend“ nennt es Josef Keßler, dass die EU ein Zusatzprogramm von 50 Milliarden Euro für behinderte Menschen auf den Weg bringt.

Zum Abschluss stellte sich Staatssekretärin Ana Sofia Antunes vor, die in Portugal zuständig für Inklusion und Menschen mit Behinderung ist. Portugal hat derzeit die Ratspräsidentschaft der EU inne und wird sich unter anderem für die Barrierefreiheit einsetzen. „Zwei wertvolle Tage“, so kennzeichnet Keßler die Teilnahme – habe sich doch gezeigt, dass der Blick über den eigenen Tellerrand wichtig ist. In Europa sei für Menschen mit Behinderung noch viel zu erreichen. Nicht immer, so Kessler, hätten die reicheren Länder innerhalb der EU auch die besseren Konzepte und Grundlagen für ein gutes Zusammenleben von behinderten und nichtbehinderten Menschen.