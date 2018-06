SMW-Autoblok bietet Jugendlichen gute Chancen

Mit dem Besuch von sieben Jugendlichen bei SMW-Autoblok in Meckenbeuren geht das Ferienprojekt der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis für dieses Jahr seinem Ende entgegen. Geschäftsstellenleiter Bernhard Grieb begrüßte die Jugendlichen und freute sich, dass man mit dieser nun drittletzten Veranstaltung für 2013 bereits einen „Teilnehmerstand wie noch nie“ erreicht habe.

Sein Dank galt den bei SMW-Autoblok für die Ausbildung zuständigen Mitarbeitern Karin Deutelmoser, Kristina Marschall und Norbert Zürn, die die Informationsveranstaltung zusammen mit Auszubildenden gestalteten. Aufgabe der Wirtschaftsförderung sei es in diesem Fall, so Grieb, „zwischen den Unternehmen und den Fachkräften zu vermitteln“. Hier erweise sich „Wissen was geht!“ als ein ganz gutes Instrument.

Kristina Marschall nannte „Wissen was geht!“ eine Aktion „Von Azubis für Azubis“ und betonte, wie wichtig es für die Jugendlichen sei, „sich in verschiedenen Unternehmen umzuschauen und Erfahrungen zu sammeln“. In einer Firmenpräsentation erfuhren die Teilnehmer zunächst Grundlegendes. Interessant dabei das Porträt wie die Geschichte des Unternehmens. 1967 als SMW (Schneider, Manz, Weishaupt) gegründet, entstand 1993 nach einem Zusammenschluss mit dem italienischen Unternehmen Autoblok die heutige Firma SMW-Autoblok mit den beiden Hauptstandorten Meckenbeuren und Turin. Mit derzeit 351 Mitarbeitern, davon 216 am Standort Meckenbeuren, ist der Spezialist für Spannsysteme weltweit tätig. Kerngeschäft dabei ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Spannsystemen für Werkzeugmaschinen. Verwendet werden die Produkte unter anderem im Auto- wie Flugzeugbau.

SMW-Autoblok bietet den Jugendlichen der Region nicht nur eine Vielfalt von Ausbildungsberufen, sondern auch gute Perspektiven für die Zeit danach. 13 Jugendliche sind derzeit in Ausbildung und in der Regel werden alle Auszubildenden übernommen, wie Norbert Zürn betonte. Auch aktuell stünden die Chancen bei SMW-Autoblok gut, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. So seien Bewerbungen in allen angebotenen Bereichen bis Monatsende durchaus möglich, merkte Zürn an. Ein Rundgang durch den Büro- wie Produktionsbereich brachte den Jugendlichen interessante wie beeindruckende Einblicke in einen attraktiven und modernen Betrieb.