Die schwarze Fronthaube eines in der Arndtstraße in Meckenbeuren geparkten Smart hat ein Umbekannter am Dienstag zwischen 0.30 und 5.30 Uhr abmontiert und gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07542 / 943 20 zu melden.