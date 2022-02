Skiwochenende St. Moritz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Abstinenz wieder mal drei Tage St. Moritz mit dem TSV Meckenbeuren Abteilung Ski und Wandern. Am Freitag, den 25. Februar, morgens in aller frühe ging es los. Alle im Bus freuten sich schon auf’s Skifahren. Um 9 Uhr kamen wir an der Juhe in St. Moritz an. Schnell in die Skiklamotten und ab ging es auf die Piste am Piz Nair. Die Schweiz hatte gerade am Tag zuvor viele Coronaregeln gelockert. So gab es keine Maskenpflicht mehr in den Gaststätten und Hotels, nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das war glaube ich für die meisten nach so langer Zeit Maske schon etwas merkwürdig. Nichts desto trotz auf den Pisten fühlten wir uns schnell wieder heimisch. Super präpariert und nicht so voll war es ein Heidenspaß. Das Wetter tat ein Übriges dazu, es war alle drei Trage viel schöner als angekündigt. Fast nur Sonne mit ab und zu ein paar Wolken waren genial. Samstag ging es an den Corvatsch auch hier optimale Bedingungen. Zum Teil hatten wir die Pisten fast für uns alleine und am Lift musste man selten anstehen, was will man mehr. Auch am Sonntag wieder am Piz Nair war seltsamer Weise nicht viel los. So konnten wir auch noch den dritten Tag bis zum Schluss genießen.

Nach dem Skitag saßen wir meist noch bis die Sonne unter ging auf der Terrasse mit einem Abschlussgetränk. Nach dem Abendessen war gemütliches Beisammensein angesagt so konnten wir den Tag ausklingen lassen.

Es waren drei herrliche Tage auf die man sich so lange gefreut hatte und die noch sehr lange nachwirken werden.

