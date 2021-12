Skilehrereinweisung in Sölden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor dem erneuten Lockdown konnte die Abteilung Ski noch ihre Einweisung in Sölden durchführen.

Die Skilehrer des TSV Meckenbeuren waren bei herrlichem Wetter und sehr guten Pistenbedingungen endlich wieder aktiv um sich auf die hoffentlich kommende Skisaison vorzubereiten.

Unter Einhaltung der aktuellen Corona Hygienevorgaben wurde die Eröffnungsfahrt gerade noch direkt vor der Schließung der Skigebiete durchgeführt. Endlich wieder gemeinsam unserem Sport nachgehen war nach der langen Pause ein super Gefühl.

In der Hoffnung endlich wieder Skikurse und Ausfahrten anbieten zu können haben sich die Skilehrer, darunter auch vier Anwärter die dieses Jahr endlich ihre Ausbildung zu Ende bringen wollen, trotz der steigenden Inzidenzen nach Sölden begeben.

Bei Einhaltung aller Vorgaben und mit dem bestmöglichen Selbstschutz war dies auch ohne weiteres möglich. Leider ist die Lage derzeit wieder so kritisch, dass wir um die Durchführung unserer Skikurse bangen müssen. Wir haben die Kurse wie schon angekündigt nach Balderschwang verlegt, was uns wohl noch am ehesten die Chance ermöglicht, die Kurse abzuhalten. Aber man muss die Lage im Auge behalten was da noch auf uns zukommt. Daher bitte immer auf der Internetseite informieren wie sich die aktuelle Situation gerade darstellt.

