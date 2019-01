Skiclub freut sich über den gelungenen Skikurs

Der Skiclub 7 Schwaben hat an den vergangenen beiden Wochenenden den alljährlichen Skikurs in Balderschwang abgehalten. Auch wenn ein Tag aufgrund der gewaltigen Schneemassen und der dadurch erhöhten Lawinengefahr abgesagt werden musste, war der Skikurs dennoch ein voller Erfolg, freut sich der Verein in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer gaben an den verbliebenen Skikurstagen noch mehr Gas, heißt es. Auch die Teilnehmer der Schneeschuhwanderung am Sonntag kamen bei bestem Winterwetter auf ihre Kosten. Beim Skiclub 7 Schwaben folgt bereits das nächste Highlight: Vom 1. bis 3.Februar geht es für alle Skifreunde auf ein gemeinsames Hüttenwochenende nach Rettenberg ins Allgäu. Es sind noch Plätze frei. Die Saison schließen die Vereinsmitglieder dann gemeinsam mit der Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren und dem VfL Brochenzell mit einer Ausfahrt nach Ischgl am 23. März. Auch hier sind noch Anmeldungen möglich unter www.skiclub7schwaben.de. Foto: Skiclub