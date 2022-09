Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Sommer sich noch von seiner besten Seite zeigt und man gemeinhin vom Winter noch nichts wissen möchte, startete der Skiclub 7 Schwaben bereits in der vergangenen Woche in die Zukunftsplanung und die Vorbereitungen für die neue Saison.

Im Rahmen der Vereinsentwicklungsberatung des DSV (Deutscher Skiverband) fand am 16. September bereits der zweite Workshop der Vorstandschaft mit dem ehemaligen Weltcup-Skirennläufer Fritz Dopfer im Vereinsheim in Kehlen statt.

Bei einem ersten Treffen mit dem WM-Silbermedaillengewinner von 2015 am 20. Mai wurde die aktuelle Situation des Skiclub 7 Schwabens eingehend betrachtet und Chancen und Potentiale für die Zukunftsentwicklung herausgearbeitet.

Beim nun erfolgten zweiten Workshop bot sich für die Vorstandsmitglieder die Gelegenheit diese Gedanken mithilfe von Fritz Dopfer in genaue Pläne umzusetzen. Konkret geplant ist nun, das Angebot des Skiclubs breiter zu fächern und ganzjährig zusätzliche Veranstaltungen anzubieten.

Leider musste die erste neue Aktion, eine Kanutour auf der Schussen, am einem Wochenende wetterbedingt ausfallen.

Der Skiclub 7 Schwaben ist nach zwei tollen Nachmittagen mit einem ehemaligen Profiskifahrer voller Elan und Tatendrang und freut sich darauf, mit neuen Ideen und Impulsen in die Saison 2022/23 zu starten.

Unser erstes geplantes Event für diesen Winter steht bereits am 21./22. Oktober vor der Tür. Gemeinsam mit der Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren findet an diesem Wochenende unser traditioneller Skibazar in der Humpishalle in Brochenzell statt. Genaue Informationen finden Sie unter www.skiclub7schwaben.de

Wir suchen dich! – Du bist zwischen 14 und 18 Jahre alt und fährst super gerne Ski? Du hast auch Lust, beim Skiclub 7 Schwaben mitzumachen und Teil dieser witzigen und tollen Gruppe zu werden? Schreibe eine kurze Email an info@skiclub7schwaben.de. Wir sind immer auf der Suche nach jungen, motivierten Skifahrern, die Lust darauf haben, bei unseren Skikursen zu helfen und Teil unseres Teams zu werden.