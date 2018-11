Ski-Opening steigt erstmals im TSV Vereinsheim in Meckenbeuren

Wintersportfans in Meckenbeuren, Brochenzell und Kehlen können sich freuen: Am morgigen Freitag, 9. November, starten die Skiabteilungen des TSV Meckenbeuren, VFL Brochenzell und der 7-Schwaben Kehlen in die Saison. Für Tanz, Spaß und gute Unterhaltung steht das ganze Vereinsheim des TSV Meckenbeuren mit Indoorbar zusätzlichem Partyzelt und Außenbar zur Verfügung. Cooler Sound und heiße Ryhthmen der DJs sowie der Auftritt der Lumpenkapelle Meckenbeuren sollen für tolle Stimmung sorgen, heißt es in der Vorschau. Auch eine Tombola wird veranstaltet. Das Opening beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Jahren. Foto: TSV Meckenbeuren