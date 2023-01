Silvesterwanderung bei frühlingshaften Temperaturen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie fast jedes Jahr außer bei Corona hat wieder unsere Silvesterwanderung stattgefunden (vom TSV Meckenbeuren Abteilung Ski und Wandern). Wir trafen uns um 13:00 Uhr am TSV Vereinsheim. Dieses Mal mit 22 Teilnehmern, was vielleicht auch an den warmen Temperaturen lag. Traditionell führt uns der Weg rund um Meckenbeuren, wo man immer noch Stellen entdecken kann, wo der eine oder andere noch nicht gewesen ist. Nach circa anderthalb Stunden hatten wir einen kleinen Stopp mit kalten und warmen Getränken sowie Lebkuchen. Eigentlich hätten wir uns bei diesen Temperaturen noch länger dort aufhalten können, aber der eine oder andere hatte ja noch für Silvesterabend was vorzubereiten und so machten wir uns dann gegen 15:30 wieder auf den Rückweg. Es war wieder sehr kurzweilig und eine gute Möglichkeit sich vor der Feier am Abend noch etwas zu bewegen. Nach den traditionellen Wünschen für das neue Jahr trennte sich die Gruppe mit Vorfreude auf die nächstjährige Wandersaison.

