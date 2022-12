Silke Ogness singt zum Sound der Blue Notes

Weihnachtliche Musik im Big Band Sound Konzert der „Blue Notes“, der Musikschul-Big-Band aus Meckenbeuren ist geboten am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in der Aula des Bildungszentrum in Buch. Der Eintritt ist frei.

Die Vielfalt der Musik in der Advents- und Weihnachtszeit ist riesengroß: Von traditionellen Liedern über volkstümliche Weisen bis zu Rock und Pop gibt es eine große Zahl an Stilen. Speziell der Big Band Sound ist sehr kreativ in der Komposition von neuen Titeln und der Adaption traditioneller Lieder, heißt es in der Vorschau. In dieser Tradition hat Bandleader Richard Nickel seine „Blue Notes“ auf das Abschlusskonzert 2022 vorbereitet. Das neue Programm enthält Titel wie „Jingle Bells“, „ A Child is born“, „Feliz Navidad“ und andere Weihnachtsmusik aus aller Welt neben Adaptionen der „Scorpions“ und einfühlsamen Balladen, bei denen Solisten auf dem Saxophon sowie der Posaune zum Zug kommen. Als Gesangssolistin für diesen Abend wurde Silke Ogness gewonnen, die sich mit der Big Band erstmals dem Publikum vorstellt.