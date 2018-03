„Silber“ in den Händen, „Gold“ im Sinn

Um sieben Prozent hat Meckenbeuren sich beim European Energy Award (eea) gesteigert – von 61 auf 68 Prozent Umsetzungsgrad. Dafür gab es am Montag in Ulm – wie 2013 – „Silber“: eine Auszeichnung, die Bürgermeisterin Elisabeth Kugel aus den Händen von Umweltminister Franz Untersteller entgegennahm. Wenn es mit der siebenprozentigen Steigerung so weiter geht, dann ist in vier Jahren „Gold“ drin – ab 75 Prozent.

Neun Landkreise und 18 Kommunen sind am Montag prämiert worden (die SZ berichtete). Mit 101 teilnehmenden Kommunen sowie 20 Landkreisen nimmt Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer den Spitzenplatz ein, freute sich Untersteller, der auf die konkreten Maßnahmen vor Ort setzt: „Sie machen den Klimaschutz nachvollziehbar und sichtbar und bringen ihn damit Stück für Stück weiter voran.“

Was aber war an konkreten Maßnahmen verantwortlich dafür, dass sich Meckenbeuren seit der ersten eea-Zertifizierung 2013 so steigerte? In allen sechs Handlungsfelder gab es Verbesserungen: Ins Auge stechen die Sprünge bei der Entwicklungsplanung/Raumordnung (von 55 auf 72 Prozent) und Versorgung/Entsorgung (von 58 auf 72 Prozent). Gar von 59 auf 84 Prozent ging es bei der internen Organisation nach oben.

Unter den umgesetzten Projekten wird speziell das „Bürgermobil" erwähnt, dem auch Walter Göppel als Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg (Partner der Gemeinde im eea) „Leuchtturmcharakter“ zuspricht. Ehrenamtliche Fahrer steuerten bedarfsgerecht alle Teilorte der Gemeinde im Fahrplantakt an und schaffen so attraktive Verbindungen an den Bahnhof, wo sich ein Bus aus Kostengründen nicht lohnen würde. So werde der ÖPNV im ländlichen Raum gestärkt, heißt es im eea-Pressetext. Weiterer Pluspunkt: Im Zusammspiel mit dem Projekt „emma“ werde der Betrieb mit einem Elektro-Fahrzeug gewährleistet. Eine Schnelllade-Einrichtung sei angeschafft worden, um den Ganztagesbetrieb auch in den Wintermonaten mit genügender Reichweite sicherzustellen. Ebenfalls für Punkte im Bereich „Mobilität“ gut: dass es zwei CarSharingstandorte am Bahnhof und am Rathaus gibt.

„Gemeinde ist auf gutem Weg“

Positiv vermerkt: Meckenbeuren hat mit Tettnang und Oberteuringen 2017 eine Energie- und Klimaschutzregion geschaffen. Durch diese sollen der Austausch gefördert, gemeinsame Aktivitäten umgesetzt und Synergien genutzt werden.

Nicht nur mit der Klimaschutzregion dürfte es Göppel zufolge im ersten Halbjahr vorangehen. Auch beim Quartierskonzept für Kehlen (im Oktober vom Gemeinderat bejaht) könnte es konkret werden – sobald der Förderantrag bei der Kfw-Bank bewilligt ist. Dann sollen die Bürger mit ins Boot geholt werden – mit Informationen und Veranstaltungen. Schließlich geht es darum, dass für neun öffentliche Gebäude, fünf Gewerbebetriebe und 79 Wohnhäuser eine energetische Kartierung erstellt wird. Auf dieser Basis lassen sich konkrete Energiesparpotenziale aufzeigen, CO2-Emissionen reduzieren und mehr Wohnwert für die Bürger schaffen – so das Ziel. Damit einhergehen könnte eine Steigerung der Sanierungsrate, was eventuell wieder zuschussfähig ist.

Befragt nach weiteren Potenzialen bis zur Rezertifizierung 2021 nennt Göppel zuvorderst die kommunalen Liegenschaften. Bei deren energetischer Sanierung stelle sich die Frage der Amortisierung – „was ist wirtschaftlich innerhalb von zehn Jahren?“

Dazu passt der Ausbau eines kommunalen Energie-Controllings, um nicht erst mit der Jahresrechnung auf Missstände aufmerksam zu werden. Oder die Umstellung der Straßenbeleuchtung von HQL auf LED: Bei 20 Prozent der Leuchten sieht er hier noch Potenzial. Dass dabei Bundesfördermittel fließen könnten, muss nicht verschwiegen werden.

Ausblicke, die Walter Göppel optimistisch stimmen und in seiner Ansicht bestärken: „Die Gemeinde ist auf einem guten Weg.“