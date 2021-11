Shoppen für den guten Zweck

Feinste Blasmusik steht normalerweise auf dem Programm des Musikvereins Brochenzell. Am Samstag, 13. November, legen die Musikanten ihre Instrumente aber beiseite und engagieren sich für den guten Zweck – für die Aktion Hoffnung, die Tafel Tettnang und die Urmel Kinderkrebshilfe.

Bei einem karitativen Markt gibt es in der Humpishalle in Brochenzell von 10 bis 16 Uhr Damen-, Herren- und Sportbekleidung aus der aktuellen Herbst- und Winterkollektion zu erwerben. Der Verkauf findet laut Veranstalter unter Einhaltung der Corona-Regeln statt. Es gelte die Maskenpflicht und mindestens 3G-Bestimmungen.

Die coronabedingten Schließungen im stationären Einzelhandel haben dazu geführt, dass große Mengen an Saisonware nicht verkauft werden konnten, schreibt der Musikverein Brochenzell in einer Pressemitteilung. Diese kommen nun der Aktion Hoffnung zugute, die im Rahmen der Überbrückungshilfen einen Teil dieser Waren gespendet bekommen hat und zum Verkauf bringt.

„Wir engagieren uns hier sehr gerne“, freuen sich die Musikanten aus Brochenzell. „Ein Teil vom Erlös soll auch in der Heimat bleiben: bei der Urmel Kinderkrebshilfe und bei der Tettnanger Tafel“. Und so krempeln sie die Ärmel hoch, füllen Kleiderständer und bauen Verkaufstische auf für ein tolles Einkaufserlebnis in der Humpishalle, heißt es weiter. „Schauen Sie doch einfach mal rein“, laden die Musikanten alle ein und freuen sich auf viele Gäste.