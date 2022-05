Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hoch erfreut über den guten Besuch der Maiandacht am 12. Mai zeigten sich nach langer Coronapause Pfarrer Josef Scherer und das Seniorenteam Brochenzell, welches unter Leitung von Uschi Keller-Weishaupt die Vorbereitung und Gestaltung übernommen hatte. Viele Gäste, vor allem auch aus dem Haus St. Josef in Brochenzell, waren der Einladung des Seniorenteams gefolgt, um gemeinsam mit Herrn Pfarrer Josef Scherer unter dem Motto „Fürchte dich nicht“ Andacht zu halten.

Im Anschluss an die Begrüßung wurde mit dem Lied „Maria, Maienkönigin“ auch in diesem Jahr die Marienkerze feierlich entzündet. Für die musikalische Gestaltung sorgte das Klarinettenduo Edith Franke-Lämmerhirt und Berthold Wagner. Die gesungenen Marienlieder wurden von Josef Weber an der Orgel begleitet.

Mit dem Schlusssegen durch Pfarrer Scherer und dem gemeinsamen Lied „Segne du, Maria …“ endete diese schöne und besinnliche Maiandacht. Uschi Keller-Weishaupt dankte im Namen des gesamten Teams dem Klarinettenduo und Herrn Josef Weber an der Orgel für die eindrucksvolle musikalische Umrahmung, sowie allen Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen. Der Nachmittag endete dann im Gemeindehaus St. Jacobus bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde .

Vorschau: Am 2. Juni findet der nächste Jacobustreff (allerdings ohne Sitzgymnastik) statt. Am 9. Juni dann der große Seniorennachmittag mit Liedermacher Günter Bretzel.