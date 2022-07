Seniorenausflug zum Ostereier-Museum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Osterzeit ist zwar schon einige Zeit vorbei, dennoch war der Besuch des Ostereier-Museums in Nesselwang für den Seniorenkreis sehr lohnenswert. Frau Nusser führte uns durch ihr kleines, feines Museum und wusste zu jedem Ei, egal wie groß und woher, eine schöne Geschichte zu erzählen. Sie hat die Exponate in liebevoller Kleinarbeit aus aller Herren Länder zusammen getragen und schön geordnet nach Themen und Herkunft interessant erklärt. Sie besitzt über 3000 Eier, die sie auch schon in mehreren Ausstellungen im Allgäu gezeigt hat. In zwei Gruppen führte sie uns zu den interessantesten, kleinsten und größten Stücken aus allerlei Materialien.

Danach war kurze Zeit für die Kaffeestunde, die daneben im Hinterhof schon angerichtet war.

Eine Station war noch eingeplant. Und zwar in Gospoldshofen in der Schaukäserei wurden wir erwartet. Verschiedene Herstell-Verfahren wurden uns erläutert, wie es zu den vielen Käsesorten kommt. Der gemütliche Teil schloss sich an, bei einem kühlenden Getränk und einem Vesperle klang die Fahrt aus.

Es war eine bereichernde Tour, die wiederum die Vielfalt bei der Schaffung von schmückenden Eiern gezeigt hat.