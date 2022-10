Senioren in Kehlen feiern Oktoberfest

Am Kehlener Seniorennachmittag am Mittwoch, 12. Oktober, im Gemeindehaus St. Verena wird Oktoberfest gefeiert. Bei Kaffee und Kuchen, einem Viertele oder einem Bier, Saft oder Wasser könnten die Gäste zünftige Blasmusik genießen, kündigen die Organisatoren an. Los geht es um 14 Uhr.

Verantwortlich für die Musik sind die „Vier Stadelmusikanten“ vom Bodensee. Die Leidenschaft zur Blasmusik habe sie zusammengeführt und darauf dürften sich die Gäste in Kehlen freuen. Mit dabei sind Norbert Wanner, der Stadelmusik-Gründer an der Tuba, Franz Sauter, ein Meckenbeurer am Tenorhorn, der auch mal zur Posaune oder Basstrompete greift, Erwin Fischer, ein Bayer am Akkordeon und Martin Sauter an der Trompete und am Flügelhorn vom Musikverein Kehlen. Auch ein Vesper habe das Seniorenteam nach der Corona-Pause wieder vorbereitet und freue sich auf seine Gäste.