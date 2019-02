Senioren feiern herzige Fasnet

Herzen, so weit das Auge reicht, gab es am Donnerstagmittag im Gemeindehaus St. Jakobus. Hierhin hatte das Seniorenteam Brochenzell zu seinem Fasnetskränzle eingeladen – und das wollte sich natürlich niemand entgehen lassen. Über 100 Senioren, mehr oder weniger bunt kostümiert, nahmen an den vom Seniorenteam liebevoll dekorierten Tischen Platz und erfreuten sich bei Schwarzwälderkirschtorte und Apfelschmandschnitte an dem bunten Programm.

Weil das Kaffeekränzle in diesem Jahr auf den 14. Februar, den Valentinstag, fiel, lag natürlich ganz viel Liebe in der Luft. „Herz ist Trumpf“ lautete folgerichtig das Motto der Veranstaltung und überall fanden sich Herzen in Form von Luftballons, aus Schokolade oder aus Papier. Auch die Damen des Seniorenteams beeindruckten in ihren herzigen Kostümen, in mühevoller Arbeit von Marianne Schwarz selbst genäht. „Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut und wieder einen Live- Musiker engagiert: Werner Dehm, unseren musizierenden Schuhmachermeister,“ begrüßte Uschi Keller- Weishaupt, nach dem obligatorischen, dreifachen „Humpis – Ahoi!“, die Gäste im Saal. Diese starteten mit Einsetzen der ersten Takte des „Ententanzes“ zu einem verhaltenden Mitschaukeln, welches sich aber im Verlaufe des Nachmittages immer mehr steigern sollte. Ein Programmpunkt jagte den nächsten. Den Anfang machte die Tanzgruppe von Christa Schwarzenbacher, die bewies, dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch eine flotte Sohle aufs Parkett legen kann. In die Bütt stieg anschließend Agnes Rist und ließ die Zuhörer auf äußerst amüsante Weise an ihrem täglichen Kampf mit den Kilos teilhaben. „Ab Aschermittwoch, da bleib ich mir treu, da nehm ich ab, mit Humpis – Ahoi!“ versprach sie. Zweite Büttenrednerin war Martina Andric- Röhner, die mit ihren Gedanken zum Thema „Männerleiden und Fensterputzen“ für Heiterkeit sorgte. Tanzvorführungen der Cheerleader aus Kehlen, der kleinen Garde Brochenzell und der Tanzgruppe aus Berg rundeten das herzig, närrische Treiben ab.