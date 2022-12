Senioren-Advents-Ausflug ins Allgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Bad Hindelanger Weihnachtsmarkt ging es diesmal mit vollbesetztem Bus. Zu Beginn der Aventszeit wurde der Termin mit der offiziellen Eröffnung dieses Erlebnis-Weihnachtsmarkts angesteuert. Voller Erwartung konnten wir einen wundervollen Weihnachtszauber dort in allen Gassen und herrlich geschmückten Hütten erleben. Der Andrang war noch nicht so arg groß, ganz genüsslich konnten die verschiedenen Darbietungen erlebt werden, anfangs beim Ballett Nussknacker, bei der Krippenausstellung, bei den musikalischen Aufführungen der Alphörner und bei den Bläsergruppen-Klängen. Sehenswert war auch die Krippenausstellung, die verschiedenen dekorierten Verkaufsstände, ohne viel Trubel, und als Höhepunkt die feierliche Eröffnung durch das Christkind und dem zauberhaften Weihnachtszug. Die Zeit mit Kaffee und Glühwein ging viel zu schnell vorbei. Es war ein ganz besonderer Einstieg in die Adventszeit.